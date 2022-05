Zurich ist neuer Hauptsponsor von Paralympics-Goldmedaillengewinner Walter Ablinger

Wien (OTS) - Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) und der Ausnahmesportler Walter Ablinger starten eine mehrjährige Partnerschaft. Als Hauptsponsor unterstützt Zurich den mehrfachen Paralympics-Gewinner Ablinger auf seinem weiteren sportlichen Weg.

„Als Zurich sind wir ein Unternehmen mit sozialer Verantwortung. Wir haben Walter Ablinger seit seinem Unfall stetig unterstützt und sind stolz darauf, dass wir ihn nun als Hauptsponsor auch auf seinem Weg als Spitzensportler begleiten dürfen. Walter Ablinger ist nur einer von vielen Menschen, denen wir in schwierigen Lebenssituationen helfen“, sagt Andrea Stürmer, MSc MPA, Vorsitzende der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft.

Der Spitzenathlet Walter Ablinger sagt über die Kooperation mit Zurich: "In für uns alle anspruchsvollen, herausfordernden Zeiten ist eine verlässliche, starke Partnerschaft die Grundbasis eines stabilen Lebens. Zurich bietet mir neben freundschaftlicher, kompetenter Zusammenarbeit die Möglichkeit mich weiterzuentwickeln und vor allem meinen persönlichen Traum weiter sozial, ehrlich und erfolgreich zu leben".

Zurich Österreich lebt soziale Verantwortung

Als Teil der Gesellschaft will Zurich dazu beitragen, eine bessere Zukunft zu gestalten. Als Versicherer ist Zurich für Kundinnen und Kunden da und unterstützt sie in allen Lebenssituationen. Als Arbeitgeber bietet das Unternehmen viele Möglichkeiten, sei es bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, flexiblen Arbeitszeitmodellen oder Gesundheitsprogrammen. Auf gesellschaftlicher Seite unterstützt Zurich schon seit vielen Jahren Partnerorganisationen, die sozial benachteiligten Jugendlichen helfen.

Markenbotschafter für Zurich Österreich

„Als österreichischer Spitzenathlet im Behindertensport ist Walter Ablinger eine bekannte Person der Öffentlichkeit. Für Zurich in Österreich wird er im Rahmen seiner sportlichen Ausübung und bei Wettkämpfen als Markenbotschafter auftreten und unsere Werte vertreten“, so Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes von Zurich. Neben Präsenz bei sportlichen Anlässen wird Ablinger für Zurich auch in den sozialen Medien, Fernsehen und Printmedien präsent sein. Weiters wird Ablinger für Zurich bei Veranstaltungen und Kundenevents sprechen. Die Partnerschaft wird auch auf neuen Dressen sichtbar, auf denen das Zurich Logo prominent zu sehen ist und mit dem auch das Wettkampfrad gebrandet sein wird.

Stürmer: „Ich freue mich sehr, dass wir heute unsere Partnerschaft mit Walter Ablinger besiegeln. Sie ist ein weiteres Zeichen dafür, dass wir es mit der sozialen Verantwortung ernst meinen.“

Über Walter Ablinger

Nach einem Sturz vom Dach im Jahr 1999, der in einer Querschnittslähmung resultierte, startete Walter Ablinger seine Laufbahn als Handbiker. Zehn Jahre nach seinem Arbeitsunfall wurde Ablinger 2009 österreichischer Staatsmeister im Einzelzeitfahren, 2010 Profibehindertensportler mit dem Handbike. Seine Erfolge sind beeindruckend: Er ist 15-facher Österreichischer Staatsmeister, fünffacher Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften, Handbike-Paralympicssieger in London 2012 im Straßenrennen sowie Goldmedaillengewinner bei den Paralympischen Sommerspielen in Tokio 2021. Darüber hinaus ist er Buchautor, Träger des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich und Behinderten-Sportler des Jahres 2021.

Über Zurich

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft zählt zu Österreichs führenden Versicherungen im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung. Rund 1.300 Mitarbeitende sind tagtäglich für 750.000 Kundinnen und Kunden da. Nachhaltigkeit, Diversität und soziale Verantwortung zählen zu den Kernwerten des Unternehmens. Zurich Österreich ist vielfach ausgezeichnet und führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

Informationen über die Zurich Gruppe finden Sie hier.

