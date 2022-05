FPÖ – Schmiedlechner: Aufgrund des FPÖ-Drucks tagte der Bundeslenkungsausschuss

Schwarz-grünes Regierungschaos betrifft aktuell auch das Landwirtschaftsressort und droht Lebensmittelversorgung zu gefährden

Wien (OTS) - „Nach unserer Aufforderung in der letzten Fragestunde im Parlament sowie einer parlamentarischen Anfrage meinerseits, tagte endlich der Bundeslenkungsausschuss gemäß Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz. Die Noch-Landwirtschaftsministerin hat aber nicht einmal für dieses Online-Meeting Zeit gefunden!“, kritisierte FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner die Ignoranz von Köstinger.

„In der derzeitigen Situation, in der die Bauern mit dem Rücken zur Wand stehen, weil ihre Produktionskosten ins Unermessliche steigen und viele Familien unter den hohen Lebensmittelpreisen leiden, war es dennoch der ÖVP-Ministerin nicht wichtig genug, hier mitzudiskutieren. Das permanente schwarz-grüne Regierungschaos durch die ständigen Wechsel auf der Regierungsbank betrifft aktuell auch das Landwirtschaftsressort und droht die heimische Lebensmittelversorgung zu gefährden“, betonte Schmiedlechner.

„Das Landwirtschaftsministerium agiert kopf- und planlos – auch mit Köstingers Abgang auf Raten wird das Chaos weiter bestehen. Die ‚Überschuss-Lüge‘ bröckelt zwar, aber Lösungsvorschläge kommen derzeit nicht aus dem ÖVP-geführten Landwirtschaftsministerium. Trotz Knappheit und Unterversorgung in mehreren Bereichen wird von der Regierung nicht gegengesteuert“, so Schmiedlechner und weiter: „Die schwarz-grüne Regierung verpflichtet die Bauern nächstes Jahr sieben Prozent ihrer Fläche aus der Produktion zu nehmen, wie soll damit aber eine Versorgungssicherheit in Österreich hergestellt werden?“

