ASFINAG: Ö3-Verkehrsaward für ASFINAG-Traffic Manager nach Rehbock-Rettung auf der A 23

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Innenminister Gerhard Karner übergaben die Auszeichnung

Wien (OTS) - Mitten im Montagsverkehr wurde am 20. August 2021 ein Reh im Bereich der Hanssonkurve auf der A 23 Südosttangente Wien gesichtet. Wie bei derartigen Situationen üblich, wurden die ASFINAG-Traffic Manager informiert. Was wie ein Routineeinsatz begann, hat sich rasch zur Herausforderung für alle Beteiligten entwickelt. Ganze drei Stunden waren die Traffic Manager Harald Burghart, Markus Strasser, Bernhard Heissenberger sowie Thomas Kosel bei der Rettung des Rehbocks im Einsatz.

Diese beherzte und sehr professionell durchgeführte Tierrettung ist auch der Anlass für die diesjährige Verleihung des Ö3-Awards an die ASFINAG. „Dieser Preis ist eine wichtige Anerkennung für den Einsatz unserer Traffic Manager“, zeigt sich ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl erfreut. „Die Rettung von Tieren auf Autobahnen ist eine enorme Herausforderung. Denn dabei geht es vor allem um eine gute Zusammenarbeit mit meist externen Expert:innen und um eine exakte Risikoabschätzung seitens unserer Einsatzkräfte.“ Dieser Einsatz hätte folgenschwer enden können, wäre der Rehbock im Fließverkehr auf die Tangente gelaufen. Dank rascher Reaktion der Traffic Manager und der professionellen Zusammenarbeit aller Beteiligten, konnte das Tier jedoch nach einem Betäubungsschuss gerettet, und die A 23 ohne Gefährdung wieder freigegeben werden.

ASFINAG Traffic Manager

2013 wurde in Wien und Wien-Umgebung diese spezielle Verkehrseinheit der ASFINAG als Pilotprojekt für ein Jahr gestartet. Wie erfolgreich der Einsatz war, und ist, zeigt sich am Rollout. Seit 2018 sind die Traffic Manager auch im Großraum Linz unterwegs, und seit vergangenem Jahr auch in Salzburg. Rund 350 Straßenkilometer werden heute von insgesamt 42 Traffic Manager:innen 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche betreut. Zum breitgefächerten Aufgabenbereich zählen unter anderen die Unfallabsicherung, die Unterstützung der Einsatzorganisationen bei Ereignissen sowie die Kontrolle von Baustellen und die innerstädtische Begleitung von Sondertransporten.

