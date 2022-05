Fußball-Plattform Ligaportal.at auf Rekordjagd

Im April knackte das Sportportal erstmals die Sieben-Millionen-Marke bei den monatlichen Zugriffen auf die Website, im Mai folgte ein neuer Tagesrekord.

Unsere Community hält uns in bewegten Zeiten nicht nur in großer Zahl die Treue, sondern wächst stetig weiter. Es macht mich wirklich sehr stolz, dass wir praktisch jedes Wochenende über neue Rekordzugriffe jubeln dürfen. Diese Zahlen sind eine Belohnung für den großen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen. Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer Ligaportal

Graz, Sattledt (OTS) - Mehr als 1.000 Live-Spiele pro Wochenende im Live-Ticker, dazu ein umfassendes und topaktuelles digitales Info-Angebot für Fans: Nicht umsonst liegt das Ligaportal schon seit Längerem auf Platz vier der beliebtesten österreichischen Apps. Zuletzt hat die Plattform gleich mehrere Zugriffsrekorde aufgestellt: So fiel im April die Marke von sieben Millionen Visits (Besuche) pro Monat, konkret waren es 7,13 Millionen. Bei den Page Impressions (Seitenaufrufen) waren es sogar 55 Millionen. Und auch der klassische Fußball-Monat Mai entwickelt sich bislang äußerst positiv: 556.000 Visits innerhalb von nur 24 Stunden bedeuteten am Freitag, 13. Mai, einen neuen, sensationellen Tagesrekord.

Zusätzlich gab es am 14. Mai auch einen neuen Höchstwert in der Kategorie „Concurrent Users“, also jener Zahl an Menschen, die in derselben Zeit das Angebot nutzen: Um 18.45 Uhr informierten sich knapp 50.000 Userinnen und User auf Ligaportal.at, wie ihre Lieblingsteams abgeschnitten haben oder gerade performen.

Für Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at, ist diese Rekordjagd natürlich etwas Hocherfreuliches: „ Unsere Community hält uns in bewegten Zeiten nicht nur in großer Zahl die Treue, sondern wächst stetig weiter. Es macht mich wirklich sehr stolz, dass wir praktisch jedes Wochenende über neue Rekordzugriffe jubeln dürfen. Diese Zahlen sind eine Belohnung für den großen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen. “

Besonders zufrieden ist er mit der neuen Ligaportal-App, die nach einem umfangreichen Systemupdate nun noch stabiler und performanter läuft. „Hier möchte ich ein großes Lob an unseren IT-Chef Mag. Michael Lattner und sein gesamtes Team aussprechen. Denn die App ist unser Steckenpferd und gewinnt tagtäglich an Beliebtheit.“

Voll des Lobes ist der Geschäftsführer auch für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Live-Ticker-Reporterinnen und -Reporter, die mit ihrem leidenschaftlichen User-generated-Content von den heimischen und internationalen Fußballplätzen das Ligaportal zu der Relevanz und Reichweite verholfen haben, die es heute genießt: „Ihnen bin ich für ihren täglichen Einsatz und auch für den Idealismus dankbar, mit dem sie ihren Beruf oder ihr Hobby ausüben. Genauso auch unseren Userinnen und Usern für das Vertrauen und die große Treue.“

Ligaportal.at berichtet über sämtliche 2.200 Fußballvereine von der österreichischen Bundesliga bis zur untersten Klasse (Männer, Frauen, Reserve, Nachwuchs). Auch alle internationalen Top-Ligen hat Österreichs größtes Sportportal im Portfolio. Ein großer Teil der Spiele wird von ehrenamtlichen Fußballfans getickert, wodurch Ligaportal zu den größten Live-Ticker-Portalen Europas gehört. Im Ligaportal Live-Ticker-Center (ticker.ligaportal.at) sind aktuell über 300.000 Fans registriert, wovon ca. 10.000 aktiv als Live-Ticker-Reporterinnen und -Reporter fungieren. Das Ligaportal gehört zu den 20 größten Internetportalen Österreichs (von etwa 1,4 Millionen AT-Domains). Gegründet wurde die Plattform von Dr. Thomas Arnitz gemeinsam mit seinem damaligen Studienkollegen Mag. Michael Lattner in Sattledt, Oberösterreich. Ligaportal.at steht im Mehrheitseigentum der Styria Media Group mit Sitz in Graz.

