Hanke/Kocher/Eibinger-Miedl: Präsentation der Ergebnisse aus der Landeswirtschaftsreferent*innen-Konferenz 2022

Wien (OTS) - Am Freitag, 20. Mai präsentiert Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke gemeinsam mit Bundesminister Martin Kocher und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl in der Libelle im MuseumsQuartier die Ergebnisse aus der diesjährigen Landeswirtschaftsreferent*innen-Konferenz, die erstmals in Wien stattfand.

Am Podium:

Peter Hanke, Wirtschaftsstadtrat der Stadt Wien

Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit

Barbara Eibinger-Miedl, Landesrätin für Wirtschaft des Landes Steiermark

Wann: 20. Mai 2022, 12:30 Uhr

Wo: Libelle im MuseumsQuartier (Museumsstraße 1, 1070 Wien)

Bitte um Rückmeldung bis Donnerstag, 19. Mai. Die Teilnahme an der Pressekonferenz ist ausschließlich nach Anmeldung unter Victoria.Zurzinov@wien.gv.at bzw. +43 1 4000 81205 möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Oliver-John Perry

Mediensprecher Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81330

oliver-john.perry @ wien.gv.at