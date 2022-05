BILLA in Wiener Neustadt eröffnet vier neue SMATRICS EnBW Highspeed-Ladestationen

Die neuen Ladestationen bieten acht gleichzeitig nutzbare Ladepunkte mit jeweils bis zu 300 KW für Kund:innen

Wiener Neustadt/Wien (OTS) - Gemeinsam mit Standortpartner REWE Group Österreich baut SMATRICS EnBW das landesweit größtes e-mobile Ladenetz weiter aus. Dafür haben die Unternehmen auf dem Parkplatz der BILLA-Filiale in der Gerasdorfer Gasse in Wiener Neustadt vier neue Highspeed-Ladestationen mit einem VERBUND Batteriespeicher in Betrieb genommen. Mit der bereits zuvor bestehenden Schnellladestation können E-Autofahrer:innen nun während ihres Einkaufs an einem von zehn Schnellladepunkten ihr E-Auto aufladen. Österreichweit bietet die REWE Group somit bereits 70 von SMATRICS EnBW betriebene Ladestationen mit 194 Normal- und Schnellladepunkten an unterschiedlichen Standorten an. BILLA in Wiener Neustadt bietet seinen Kund:innen mit der bequemen und schnellen Lademöglichkeit ein smartes Einkaufserlebnis und profitiert von höherer Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit.

„Besonders in urbanen Bereichen ist die Versorgung mit e-mobilen Lademöglichkeiten essenziell – immer mehr Menschen steigen auf E-Fahrzeuge um. Der flächendeckende Ausbau des Ladenetzes kommt den E-Fahrzeug-Besitzer:innen zugute“, sagt Hauke Hinrichs, Geschäftsführer von SMATRICS und SMATRICS EnBW, dem Joint Venture von SMATRICS und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. „ Supermarkt-Parkplätze sind wichtige Standorte für Ladestationen – gerade BILLA begrüßt täglich tausende Kund:innen, die sich über weitere Lademöglichkeiten freuen. “

Ausbau der E-Mobilität als wichtiger Beitrag zum Klima

Bis Jahresende möchte die REWE Group Österreich e-mobiles Laden mit 100 Prozent erneuerbarer Energie an über 100 Standorten anbieten. „ Wir freuen uns, mit SMATRICS EnBW einen verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben, denn wir sehen, wie wichtig der laufende Ausbau des e-mobilen Ladenetzes ist und möchten diesen aktiv vorantreiben. Die Vorteile liegen auf der Hand: Wir bleiben zukunftsfit und erhöhen die Attraktivität unserer Standorte “, so Robert Nagele, Vorstand des Immobilien-Ressorts bei BILLA.

Standortpartnerschaften als Chance für Retailer

SMATRICS EnBW investiert gerade vermehrt in weitere Standortpartnerschaften. „Eine Standortpartnerschaft ist eine Win-Win-Win-Situation für Endkund:innen, Retailer und den Ausbau unseres SMATRICS EnBW HyperNetzes“, so Hauke Hinrichs. „Das Thema E-Mobilität rückt auch bei ihnen immer mehr in den Fokus.“

Über SMATRICS

SMATRICS GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen des VERBUND aus Österreich und der deutschen EnBW Energie Baden-Württemberg AG, ist einer der führenden internationalen E-Mobilitäts-Dienstleister in den Bereichen Infrastruktur-, Service- und IT-Dienstleistungen. SMATRICS bietet als 360°-Anbieter seit 2012 Kompetenz entlang der gesamten e-mobilen Wertschöpfungskette: von Planung, Rollout, Betrieb und Field Service von Ladeinfrastruktur, über 24/7 Hotline, Tarifierung, Apps und Abrechnung für Elektromobilist:innen. Partnerunternehmen profitieren von SMATRICS Leistungen im Full-Service oder nehmen auf Wunsch Teilbereiche mittels „Powered by SMATRICS“ in Anspruch. In Österreich betreibt SMATRICS mit der EnBW in einer eigenen Gesellschaft, der SMATRICS EnBW, das größte flächendeckende High-Speed-Ladenetz entlang von Autobahnen und in Ballungszentren. Zu den bestehenden 250 Schnellladepunkten werden bis Jahresende 150 neue dazukommen. Der Strom an den SMATRICS EnBW Ladestationen stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien des VERBUND. SMATRICS ist ein schnell wachsendes Green-Tech-Unternehmen mit aktuell 100 Mitarbeiter:innen. Alle Infos unter smatrics.com

