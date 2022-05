„Dok 1: Wer soll das bezahlen? Hanno Settele im Sog der Inflation“ am 18. Mai in ORF 1

Danach: „ORF 1 Spezial: So teuer wird Österreich – Was tun gegen die Kostenexplosion?“

Wien (OTS) - Die Inflation in Österreich ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Die Gemütslage der Österreicher/innen beim Thema Geld ist alles andere als entspannt, denn alles wird teurer und zwar rasant. Niemand kann sich vor der Geldentwertung bei der Tankstelle, der Supermarktkasse, der Stromrechnung und der Mietzinsvorschreibung retten. In „Dok 1: Wer soll das bezahlen? Hanno Settele im Sog der Inflation“ am Mittwoch, dem 18. Mai 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 macht sich Hanno Settele auf die Suche nach den Ursachen der Preisexplosion. Danach suchen Mariella Gittler und Philipp Maschl um 21.05 Uhr in „ORF 1 Spezial: So teuer wird Österreich – Was tun gegen die Kostenexplosion?“ Antworten auf die Frage: Wie kann das immer teurer werdende tägliche Leben gestemmt werden – von massiv steigenden Kosten für Lebensmittel im Supermarkt bis zu horrenden Stromrechnungen?

„Dok 1: Wer soll das bezahlen? Hanno Settele im Sog der Inflation“ (20.15 Uhr)

Hanno Settele trifft Menschen, die schon jetzt den Gürtel enger schnallen müssen, Unternehmer/innen, denen die Geschäftsgrundlage wegbricht, und Bürgermeister/innen, die wichtige Vorhaben auf die lange Bank schieben müssen. Und das alles bei einer Teuerungsrate von aktuell 7,2 Prozent – und noch bevor die Lohnverhandler versuchen, die rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten durch höhere Löhne auszugleichen. Droht eine Lohn-Preis-Spirale, die die Teuerung immer weiter anheizt? So wie in der Türkei, wo die Inflationsrate bei knapp 70 Prozent liegt? Beim Lokalaugenschein in Istanbul zeigt der österreichisch-türkische Mode-Designer Atıl Kutoğlu, wie die Türkinnen und Türken mit der extremen Geldentwertung umgehen und wie für viele das Leben zum reinen Überleben wird. Oder wird es eine Hyper-Inflation, wie vor genau 100 Jahren geben? Binnen weniger Monate bekam man für die Summe, die zuvor ein vierstöckiges Zinshaus gekostet hat, gerade einmal einen Laib Brot. So ähnlich geht es Hanno Settele auch als Kandidat bei „Armins Millionenquiz“, einer nicht ganz ernst gemeinten Inflations-Ausgabe der „Millionenshow“: So schnell kann er die Fragen von Armin Assinger gar nicht beantworten, wie die Gewinnsumme an Wert verliert. Doch abgesehen von dem Loch, das die Inflation in die Geldbörse brennt: Werden sich die Österreicher/innen mit den sinkenden Lebensstandards abfinden oder drohen Streiks und Protestbewegungen, wie die Gelbwesten in Frankreich? Was kann die Politik tun und gibt es einen Weg aus dem Teufelskreis Inflation?

„ORF 1 Spezial: So teuer wird Österreich – Was tun gegen die Kostenexplosion?“ mit Mariella Gittler und Philipp Maschl (21.05 Uhr)

Mit Reportagen und Faktenchecks suchen Mariella Gittler und Philipp Maschl nach Antworten auf die drängenden Fragen rund um das Leben in Österreich, das immer teurer wird. Dazu zu Gast im Studio:

Politikwissenschafter Peter Filzmaier liefert Einschätzungen und Hintergrundinfos, und Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic teilt ihr Durchblicker-Wissen und gibt praktische Tipps. Bei wem wird es bereits richtig eng, wer ist besonders betroffen? Wo kann eingespart werden, wo sollte man auch verzichten? Mit welcher Hilfe und mit welchen Tricks kann man den steigenden Preisen ein Schnippchen schlagen? Was soll und kann die Politik tun, wo kann sie unter die Arme greifen? Und was kann man selbst tun, um die Kosten noch überschaubar zu halten? Diese Ausgabe von „ORF 1 Spezial“ widmet sich den Sorgen, Fragen und Forderungen der Zuseherinnen und Zuseher aus dem ganzen Land und liefert Orientierung in Zeiten massiv steigender Kosten im Alltag.

