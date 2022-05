Radwandern Bern – Die ersten szenischen Radwanderrouten der Schweiz rund um die UNESCO-Altstadt von Bern

Inspirierende Erlebnisorte entlang der Rundtouren für E-Bikes laden die Gäste ein, sich Zeit zu nehmen, um in die Erzählungen einzutauchen und mehr über lokale Besonderheiten zu erfahren.

Wien/Bern (OTS) - Die Wegweiser sind geputzt, die Holzbänkli frisch geschliffen und neue buchbare Angebote wurden kreiert – die Destination Bern ist bereit für die Radwandersaison 2022. Nur wenige Pedaltritte von Berns Altstadt entfernt widmet sich die 59 Kilometer lange Radwanderroute 888 Grünes Band Bern an acht Erlebnisorten den Themen Natur und Landwirtschaft und führt einmal rund um die Bundesstadt. Beispielsweise gibt es beim Erlebnisort Inforama Rütti ein Quiz zur Saisonalität von Früchten und Gemüse.

Entlang der 43 Kilometer langen Radwanderroute 890 Fernsichtroute Frienisberg werden Radfahrende an vier Erlebnisorten angeregt, beim Blick in die Ferne über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu sinieren. Das Highlight dieser Rundtour ist der Chutzenturm mit seiner Aussichtsplattform mit Blick auf die halbe Schweiz. Die Strecke kreuzt sich zweimal mit dem Grünen Band und somit können die beiden Routen beliebig kombiniert werden.

Auf der Sagenroute Gantrisch – mit dem öffentlichen Verkehr rund 30 Minuten von der Stadt Bern entfernt – tauchen Besuchende in mystische Sagen ein: Diese hören oder lesen sie auf den Tafeln an den sechs Erlebnisorten entlang der 64 Kilometer langen Strecke. Alle Sagen haben einen Bezug zur bewegenden Vergangenheit im Naturpark Gantrisch. Bei der Klosterruine in Rüeggisberg hören E-Bikende beispielsweise die Sage des kopflosen Mönches. Genussmenschen dürfen sich zudem auf lokale Spezialitäten in den gemütlichen Gaststuben oder den authentischen Hofläden entlang der Strecken freuen.

Buchbare Angebote

Ob eine Nacht im Schloss, in der Berner Altstadt oder auf einem sagenhaften Berner Bauernhof – die Möglichkeiten für einen entschleunigenden Aufenthalt in der Radwanderdestination Bern sind vielseitig.

Vorfreude auf weitere szenische Radwanderrouten

Diesen Herbst wird in der Destination Bern eine weitere Radwanderroute eröffnet: Die Zeitschlaufe Laupen. Dabei reisen Radwandernde gedanklich in vergangene Zeiten, um mehr über den Aufstieg und Niedergang des alten Berns zu erfahren. Im Frühling 2023 wird schliesslich die fünfte szenische Radwanderroute im Emmental eröffnet.

Weitere Informationen: www.bern.com/radwandern

