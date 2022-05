Mit Tietoevry wechselt das ASFINAG Kundenmanagement auf die Überholspur

Wien (OTS) - Anfragen zur Digitalen Vignette, Baustellen oder Lärmschutz – das sind nur einige der mehr als 600.000 Anliegen, die die Mitarbeiter:innen des ASFINAG Service Centers pro Jahr abwickeln. Um trotz steigender Anforderungen das Kund:innenservice noch effizienter zu gestalten, hat der IT-Dienstleister Tietoevry in Zusammenarbeit mit Emakina vor kurzem den digitalen „Zentralen Arbeitsplatz“ der ASFINAG gelauncht, der auf der CRM-Plattform Microsoft Dynamics 365 basiert. Durch die Vereinfachung der Systeme und KI-gestützte Automatisierung werden pro Service-Mitarbeiter:in acht Prozent Effizienzsteigerung erreicht. Dank schnellerer Reaktionszeiten kommt das auch Autofahrer:innen zugute.

Ein typischer Fall: Der nächste Urlaub mit dem Auto steht kurz bevor. Es gibt offene Fragen zur Digitalen Vignette und mit einem Anruf beim ASFINAG Service Center klärt sich das Anliegen rasch. Mit der Einführung der Digitalen Vignette stiegen die Kontakte, besonders jene von Privatkund:innen, auch zu Randzeiten und an Wochenenden massiv an. Jährlich werden mehr als 600.000 Kund:innenanfragen in sieben verschiedenen Sprachen rund um die Uhr und sieben Tage die Woche bearbeitet, sowohl telefonisch als auch digital. Zudem wurde im Kund:innenmanagement der ASFINAG zuletzt mit über 50 verschiedenen Programmen gearbeitet, was unweigerlich zu zeitaufwendigen Medienbrüchen führte.

Zentraler Arbeitsplatz optimiert Kund:innenservice

Daher entschloss sich die ASFINAG, einen innovativen, digitalen „Zentralen Arbeitsplatz“ einzuführen, um Prozesse zu vereinfachen, die hohe Servicequalität im Kund:innenmanagement weiter zu verbessern und die steigenden Anforderungen zu gewährleisten. Gemeinsam mit Tietoevry, dem IT-Dienstleister und langjährigen Partner der ASFINAG, wurde die CRM-Plattform Microsoft Dynamics 365 als optimale Lösung für den „Zentralen Arbeitsplatz“ ausgewählt und zusammen mit dem technischen Umsetzungspartner Emakina im ASFINAG Service Center eingeführt. „ Bei Projektstart fanden wir eine historisch gewachsene und heterogene Systemlandschaft vor, die wir nun mit unseren Partnern zu einer übersichtlichen und bedienungsfreundlichen Lösung vereinfachen konnten “, führt Daniel Freiberger, Head of Public & Utilities bei Tietoevry Austria, aus. „Wir freuen uns, seit so vielen Jahren IT-Dienstleister für die ASFINAG zu sein und auch durch dieses Projekt einen wichtigen Digitalisierungsbeitrag für das Unternehmen leisten zu können.“

360-Grad-Kund:innensicht mit KI-Unterstützung

Die Anwendung ermöglicht auf einer zentralen Oberfläche eine transparente 360-Grad-Kund:innensicht. Die Service-Mitarbeiter:innen erhalten alle wichtigen Daten ohne jegliche Medienbrüche übersichtlich dargestellt. „ Das Go-Live unseres ‚Zentralen Arbeitsplatzes‘ war ein Gamechanger für unser Kund:innenmanagement. Diese Digitalisierungsoffensive bringt unseren Kund:innen einen entscheidenden Informationsvorteil und noch kürzere Antwortzeiten “, sagen Claudia Eder und Bernd Datler, die beiden Geschäftsführenden der ASFINAG Maut Service GmbH. Durch Künstliche Intelligenz (KI) werden Kund:innenanfragen kategorisiert und sofort den zuständigen Teams zugewiesen. Auch Kern-Geschäftsanwendungen, wie z. B. der Digitale Shop der ASFINAG, sind direkt integriert. „Zudem ist mit der Lösung von Tietoevry und Emakina die Grundlage für ein zeitgemäßes, benutzerfreundliches Self-Care-Portal und weitere moderne Lösungen, wie zum Beispiel Chat Bots, geschaffen worden. Damit können Kund:innen zusätzlich auch selbstständig ihre Anliegen online managen“, erklärt Raimund Fukatsch, Customer Executive von Tietoevry Austria.

Raschere Lösung von Kund:innenanfragen

Mit der übersichtlichen Lösung können auch kleine Teams die vielen Kund:innenanliegen nun effizienter abwickeln, wenn nötig sogar in Ein-Personen-Schichten. Insgesamt wurde durch die Einführung des „Zentralen Arbeitsplatzes“ eine achtprozentige Effizienzsteigerung der ASFINAG Service Center-Mitarbeiter:innen erreicht. Die Bearbeitungs- und Wartezeiten konnten gesenkt und eine Entlastung der Mitarbeiter:innen erzielt werden. „ Acht Prozent mehr Output pro Service-Mitarbeiter:in sind bei jährlich über 600.000 Anfragen wirklich bemerkenswert. Wir freuen uns, dass wir diese Effizienzsteigerung im Team erzielen konnten “, bestätigt Darko Zagorscak, Leiter des ASFINAG Customer Service Centers, abschließend.

