Liesing: Lastkrafttheater zeigt „Des is‘ afoch so“ am 18.5.

Wien (OTS/RK) - Der mobile Schauspiel-Verein „Lastkrafttheater“ kommt mit seinem Bühnen-LKW am Mittwoch, 18. Mai, in den 23. Bezirk und zeigt auf dem Liesinger Platz die Komödie „Des is‘ afoch so“ von Peter Pausz. Um 19.00 Uhr beginnt die amüsante Freiluft-Vorstellung. Kurz zur Handlung: An einem „Ort voller Sehnsüchte und Naturschönheiten“ leben 6 verwunschene Freunde. Als in dem Tal ein „Fantasy Abenteuer-Land“ errichtet werden soll, kämpfen „Wasser-Mandl“, „Heide-Mädchen“, „Blondel“ und andere Geschöpfe mit speziellen Fähigkeiten für die Erhaltung ihrer Heimat. „Ein sagenhafter Jux“ erwartet das Publikum. Der Eintritt zu dem erheiternden Theater-Abend ist frei. Nach dem Gastspiel in Liesing gibt es im Mai und im Juni noch 4 weitere Aufführungen in anderen Bezirken. Auskünfte: Telefon 0699/111 27 543, E-Mail info@lastkrafttheater.com.

In der heurigen belustigenden „Lastkrafttheater“-Produktion wirken die Mimen David Czifer, Max Mayerhofer, Eva-Christina Binder, Max G. Fischnaller, Katharina Fiala und Hannah Riegler unter der Regie von Nicole Fendesack mit. Bei allen Stationen gelten die die aktuellen Corona—Regeln. Der Verein verspricht den Zuseher*innen ein „großartiges Spektakel“ und fordert sie auf: „Lassen Sie sich diesen Spaß nicht entgehen“. Mehr Infos im Internet: www.lastkrafttheater.com.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 23. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse