IMMY-Verleihung heute ab 15 Uhr online

Wiener Immobilienbranche zeichnet ihre besten MaklerInnen, VerwalterInnen und Bauträger aus

Wien (OTS) - Wer rund um Immobilien ExpertInnen „mit Qualität“ sucht, tut das am besten in Unternehmen, die mit dem IMMY-Award ausgezeichnet worden sind. Heute Nachmittag wird dieser Award an die besten MaklerInnen, VerwalterInnen und Bauträger der Bundeshauptstadt in den Sofiensälen verliehen. Durch die Veranstaltung führt das bewährte Moderatorenduo Martina Denich-Kobula und Dietmar Hofbauer. Die Verleihung wird auch ab 15:00 Uhr via Live-Stream übertragen! https://stream.co.at/IMMY

Trägerin und Initiatorin des IMMY Awards ist die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien. Seit dem Jahr 2006 ist der IMMY die Qualitätsauszeichnung der Branche. MaklerInnen, VerwalterInnen und Bauträger, die mit einem IMMY ausgezeichnet werden, wurden zuvor auf „Herz und Nieren“ geprüft.

Eine Auflistung der diesjährigen Preisträger folgt Mittwoch via OTS. Alle IMMY-PreisträgerInnen der vergangenen Jahre sind auch auf www.immy.at unter „Award“ aufgelistet.

