Kein Personal? AMS unterstützt Betriebe bei der Business Tour 2022

Der Arbeitskräftemangel betrifft so gut wie jede Branche. Bei seiner Business Tour 2022 unterstützt das AMS Betriebe auch in Sachen Arbeitgeberattraktivität.

Wien (OTS) - Ab Mitte Mai sind die AMS-Mitarbeiter_innen des "Service für Unternehmen" vier Wochen lang in ganz Österreich unterwegs und werden rund 7.500 Betriebe in Sachen Personalfindung und -bindung vor Ort und auch online unterstützen. Dabei wird es darum gehen, wie man den Herausforderungen des Fachkräftemangels begegnen kann:

Wie können Betriebe das volle Potenzial am Arbeitsmarkt ansprechen?

Was tun, um neu gewonnene Mitarbeiter_innen im Unternehmen zu halten und nachhaltig an das Unternehmen zu binden?

Wie Kompetenzen auch im Betrieb entwickeln?

Und wie die eigene Arbeitgeberattraktivität steigern?

„Der Fachkräftemangel ist kein vorübergehendes Phänomen am Arbeitsmarkt, sondern wird uns auch in Zukunft begleiten“, erklärt Dr. Johannes Kopf, AMS-Vorstand. „Wir möchten Betriebe, die Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter_innen zu finden, ermutigen, ihre Personalsuche neu zu denken und neue Wege auszuprobieren. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, unsere Mitarbeiter_innen beraten Sie gerne, während der aktuellen Business Tour und auch danach.“

Direkter Austausch mit Unternehmen

Ziel der Tour ist der direkte Austausch mit Unternehmenskund_innen. Dabei geht es um die vielen Facetten einer ganzheitlichen Personalsuche: Ungenutzte Potenziale am Arbeitsmarkt mitdenken, Inklusion leben, auf Kompetenzorientierung setzen, die eigene Arbeitgeberattraktivität reflektieren, ansprechende Inserate gestalten, mehr Reichweite für Stellenangebote mit der AMS-Jobsuchmaschine „alle jobs“ gewinnen und mit Anregungen für ein erfolgreiches Onboarding neu gewonnene Mitarbeiter_innen im Betrieb halten.

Expert Talk zum Auftakt

Den Auftakt zur Business Tour 2022 bildet ein online Expert Talk am 17. Mai 2022 um 16 Uhr zum Thema "Vom Suchen, Finden und Halten – Was Sie als Arbeitgeber_in attraktiv macht". Dazu diskutiert Dr. Johannes Kopf mit Mag.a Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG und WU Managerin des Jahres 2021, DI Dr. Gerald Murauer, Geschäftsführer der Silicon Austria Labs GmbH und Mag.a Magdalena Peckskamp, Manager Consulting bei Deloitte Österreich. Bei Interesse bitten wir Medienvertreter_innen, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem Rückfragehinweis.

www.ams.at/weiter

www.ams.at/allejobs

