Michael Brönner wird Country Manager von Mastercard Austria

In seiner neuen Funktion als Country Manager wird er die führende Rolle von Mastercard im Bereich Digital Payments in Österreich weiter ausbauen

Wien (OTS) - Mit Juni 2022 wird Michael Brönner das Amt als neuer Country Manager von Mastercard Austria antreten. Er folgt auf Christian Rau, der intern die Rolle wechselt und sich künftig auf europäischer Ebene Partnerschaften im Bereich FinTech sowie Kryptowährungen widmen wird.

Michael Brönner war bis dato für das Business Development im Geschäftsfeld Data & Services für Mastercard in Österreich und anderen europäischen Märkten verantwortlich. In seiner neuen Funktion konzentriert er sich nun auf den Ausbau von Mastercard in Österreich und die Integration neuer Innovationen im Bereich des digitalen und mobilen Bezahlens.

Brönner begann seine Karriere bei McKinsey & Company, wo er seine Expertise im Finanzsektor, mit Fokus auf Strategie-, Sales- und Digitalisierungsthemen aufbaute. Bei AXA Deutschland zeichnete er anschließend, als Head of Corporate Development & Head of Investments and Strategic Partnerships, für zentrale Strategie- und Innovationsthemen verantwortlich. Seit 2019 ist Brönner Teil des Mastercard Teams in Österreich.

Ausbildungsstationen verbuchte der gebürtige Deutsche unter anderem in Shanghai, Toronto und Berkeley.

„ Ich freue mich sehr die Geschäftsverantwortung für den österreichischen Markt zu übernehmen. Als Technologieunternehmen hinter der Bankomatkarte, sowie einem großen Teil der österreichischen Kreditkarten, spielt Mastercard eine wichtige Rolle im täglichen Leben der ÖsterreicherInnen “, sagt Michael Brönner. „ Wir haben in den letzten Jahren die Weiterentwicklung der Bankomatkarte von Maestro auf das Nachfolgeprodukt Debit Mastercard initiiert. Diese ist nun auch beim Onlinehandel, sowie an einem deutlich erweiterten Netzwerk internationaler Akzeptanzstellen nutzbar. Aufbauend auf diesem Meilenstein werden wir weitere Innovationen, insbesondere beim digitalen und mobilen Bezahlen weiter vorantreiben. Dadurch bieten wir sowohl der heimischen Wirtschaft, als auch den KonsumentInnen, Zugang zu noch moderneren, einfachen und sicheren Bezahlmöglichkeiten. “

