Projektentwickler WINEGG stellt modernes Wohnobjekt in der Hohenbergstraße 20 fertig

Wien (OTS) - Die 37 Eigentumswohnungen und zwei Townhouses in Meidling wurden Anfang Mai erfolgreich an die neuen Eigentümer übergeben. Das moderne Wohnprojekt in der Hohenbergstraße 20 ist bereits voll verwertet.

Zwischen dem Schönbrunner Schlosspark und der Meidlinger Hauptstraße hat der Immobilienentwickler WINEGG ein weiteres modernes Wohnbauprojekt errichtet. Die Übergabe der 37 Eigentumswohnungen und zwei Townhouses erfolgte bereits Anfang Mai.

„Wir bedanken uns bei allen Projektbeteiligten für die planmäßige Fertigstellung trotz der aktuell anspruchsvollen Rahmenbedingungen. Der Neubau im 12. Bezirk sticht nicht nur durch eine ausgezeichnete Mikrolage und Infrastruktur hervor, sondern auch durch eine hochwertige Ausstattung sowie eine hohe Ausführungsqualität“, so Hannes Speiser, Prokurist und Leiter Neubauprojekte bei WINEGG.

Qualität für höchste Ansprüche

Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen in der Größe von zirka 39-101 m² verfügen über attraktive Freiflächen wie Balkone, Terrassen oder Eigengärten. Zudem befinden sich im Mitteltrakt die zweigeschossigen Townhouses.

Bei der Ausstattung wurde ein besonderes Augenmerk auf hochwertige Materialien und ein modernes Design gelegt: Eichenparkettböden in Kombination mit einer Fußbodenheizung schaffen eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre. Großzügige Verglasungen sorgen für helle, lichterfüllte Wohnräume, deren durchdachte Grundrisse auf ganzer Linie überzeugen. Weiters verfügen alle Eigentumsobjekte über Gegensprechanlagen mit Videofunktion. Die smarte Online-Hausverwaltung „Puck“ ermöglicht eine einfache Kommunikation mit der Hausverwaltung mittels App. Darüber hinaus gibt es Paketboxen für Zustelldienste, um Leerfahrten von Paketzustellern zu vermeiden.

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

