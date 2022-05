OTTO Immobilien baut Immobilienbewertung aus: Anja Mutschler steigt als Senior Bewerterin ein

Wien (OTS) - Dr. Eugen Otto vergrößert sein Team in der Immobilienbewertung: Mit Anja Mutschler Dipl. BW (BA) (39) holte er vor kurzem eine erfahrene Senior Bewerterin an Bord. Die Diplombetriebswirtin war viele Jahre Immobilienbewerterin im Bankenwesen und zeichnete für gewerbliche Immobilien und Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich sowie für Betreiberimmobilien verantwortlich. Mit ihrem Engagement bei OTTO Immobilien umfasst die Abteilung für Immobilienbewertung unter der Leitung von Anna Geher nunmehr sechs Mitarbeiter:innen.

Ebenfalls neu im Team ist Mohamed Attia (30), der während seines Jus-Studiums an der Johannes Kepler Universität bei einem international tätigen Projektentwickler für Serviced Apartments und Studentenheime Erfahrung sammeln konnte. „Wir freuen uns, mit diesen beiden Neuzugängen zwei weitere kompetente Mitarbeiter im Team zu haben und dadurch das Angebot für unsere Kunden:innen konstant erweitern zu können“, so Dr. Eugen Otto.

www.otto.at/bewertung

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Scheidl-Aziz

Presse und Kommunikation

Otto Immobilien GmbH

Riemergasse 8, 1010 Wien

T +43 1 512 77 77-336

M +43 650 350 90 36

k.scheidl @ otto.at

www.otto.at