GLOBAL 2000: Yalla Klimaschutz – Umweltbildung inklusiv gestalten

Wien (OTS) - Sind Klima und Umwelt wirklich bei allen jungen Menschen Thema? Mit dem Projekt “Yalla Klimaschutz! – Umweltbildung für alle” ermöglicht GLOBAL 2000 in Zusammenarbeit mit dem Biber Magazin jungen Menschen inklusive Zugänge zum Umweltschutz. "Die Umweltbewegung kennt kein Geschlecht, keine Hautfarbe und keine Religion. Der Kampf gegen die Klimakrise geht uns alle an. Jede:r kann Umweltaktivist:in sein!" bringt es Elma Šalo, Trainerin für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein auf den Punkt.

Hürden für junge Menschen

Die Hürden zu einem Engagement im Umweltschutz sind gerade für Jugendliche oft hoch. Die Diversität der österreichischen Gesellschaft ist in der Umweltschutz-Szene nicht ausreichend repräsentiert. Breite Teile der Bevölkerung, darunter viele Jugendliche mit Migrationserfahrung, können sich daher kaum mit der Klima- und Umweltschutzbewegung identifizieren. Zudem sind die Klimakrise und die damit einhergehenden globalen Herausforderungen nur marginal in österreichischen Lehrplänen verankert. So kommt es auf das Engagement der Lehrer:innen oder das persönliche Umfeld der Schüler:innen an, inwieweit sie mit der Klimakrise vertraut sind. Müssen sich junge Menschen Begriffe wie „Klimagerechtigkeit“ oder „CO₂-Steuer“ erst mühsam selbst erarbeiten, rückt das Verständnis für die Klimakrise und ihre fatalen Auswirkungen in eine größere Entfernung.

„Der Umweltschutz braucht jedoch alle Österreicher:innen, daher haben wir Yalla Klimaschutz gestartet. Mit der wichtigen Unterstützung des Klimaministeriums bieten wir neu entwickelte Workshops für 10- bis 14-jährige Mittelschüler:innen“ , so Agnes Zauner, GLOBAL 2000 Geschäftsführerin. Spaß, Gemeinschaft und Belohnung sind Grundpfeiler, auf denen ein niederschwelliger Zugang zu komplexen Themen erfolgen kann. “Mit den richtigen Bildungstools, authentischen Role-Models und Inhalten, die an der Lebenswelt der Jugendlichen dran sind, können wir junge Menschen für Natur- und Umweltschutz begeistern und motivieren” , erklärt Verena Kammerer, Leiterin der Umweltbildung bei GLOBAL 2000.

Umweltschutz geht spielerisch und alltagstauglich

“Biber schafft gemeinsam mit GLOBAL 2000 Awareness in den Communities, informiert über aktuelle Geschehnisse, holt Schüler:innen und junge Menschen auf eine spielerische Art und Weise ab und gibt alltagstaugliche Tipps und Tricks, wie man seinen Lifestyle nachhaltiger gestalten kann” , führt Aida Duric, Verlagsleiterin des Biber Magazin aus. Inklusiver Klimaschutz fokussiert auf die gesteigerte Lebensqualität und den Gewinn für alle. Doch nur wenn von Beginn an alle mitgenommen werden, können Hemmschwellen und Hürden nachhaltig abgebaut werden.

GLOBAL 2000 bedankt sich für die Unterstützung des Projekts "Yalla Klimaschutz" durch die Abteilung für Nachhaltige Entwicklung und Bewusstseinsbildung des Klimaministeriums.

