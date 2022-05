OÖ. Volksblatt: "Österreich bei Flüchtlingsaufnahme top" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 17. Mai 2022

Linz (OTS) - Migrationsforscher Gerald Knaus stellt Österreich ein durchaus gutes Zeugnis aus, was die Aufnahme von Flüchtlingen betrifft. Laut weltweiter Statistik liegt Österreich seit 2013 durchgehend unter den Top Ten – und zwar bei den absoluten Zahlen, wie Knaus betonte. Auch das ist ein Beweis dafür, dass in Österreich nicht geredet, sondern auch gehandelt wird. Und in Oberösterreich gibt es noch zusätzliche Angebote für Flüchtlinge, um deren Integration zu erleichtern – wie etwa die „Hallo in OÖ“-Kurse für Deutsch und mit Werteschulungen, die bereits von 1200 Ukraine-Flüchtlingen angenommen wurden. Dieses Pilotprojekt soll künftig für alle Migranten angeboten werden, ebenso wie die aktive AMS-Begleitung bei der Jobsuche.

