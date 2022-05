Trina Solar weiter auf Platz 2 für weltweite Modullieferungen im ersten Quartal

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Auf Grundlage der Jahresabschlüsse führender Modulhersteller haben mehrere maßgebliche Organisationen den international tätigen PV- und Smart-Energy-Komplettlösungsanbieter Trina Solar bei der Lieferung von 8-GW-Modulen weltweit auf Platz 2 eingestuft. Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen von PV InfoLink, einer renommierten PV-Analyseagentur, und PV-Tech, einem weltweit renommierten PV-Medienanbieter, der im vergangenen Jahr die weltweiten Modullieferungen bewertet und Trina Solar auf Platz 2 geführt hat. Das Unternehmen gibt an, es erwarte, auch in diesem Jahr sein Ranking durch den Versand von Modulen mit einer Gesamtleistung von 43 GW zu halten.

Laut Branchenanalysten haben die hochzuverlässigen, leistungsstarken 210-mm-Module mit niedrigem LCOE, die Trina Solar entwickelt hat und die zum Mainstream der Branche geworden sind, zu dem großen Erfolg des Unternehmens beigetragen. Die G12-210 Vertex-Technologie ist in der gesamten Branche weitgehend übernommen worden. Der weltweite Versand von 210-mm-Modulen stieg laut Medienberichten im vergangenen Jahr stark auf insgesamt 26 GW. Dazu steuerte Trina Solar 16 GW bei und belegte damit den ersten Platz. Bis März stieg die kumulierte Absatzmenge von 210-mm-Modulen auf mehr als 35 GW. Mit dem Sprung der PV-Industrie in die 600-W-Ära ist die Zusammenarbeit in der Industriekette reibungsloser geworden, Wechselrichter und Tracker sind vollständig mit 210-mm-Modulen kompatibel, die 600-W+-Ökologie ist ausgereifter und die Produktionskapazität und der Versand von 210-mm-Hochleistungsmodulen werden weiter steigen.

Trina Solar ist für seine Produktzuverlässigkeit und Markenbankfähigkeit international bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen von PVEL, dem führenden unabhängigen PV-Testlabor, zum siebten Mal in Folge als „Top Performer" ausgezeichnet. Das Unternehmen hat außerdem 100 % in der BNEF-Bankability-Umfrage erzielt, wurde sechs Jahre in Folge als bester Anbieter von bankfähigen Modulen eingestuft und im vierten Quartal letzten Jahres als Tier-1-Hersteller von BNEF-PV-Modulen eingestuft.

