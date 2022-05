HONOR Magic4 Pro offiziell in Großbritannien vorgestellt

[2] Durch das runde Design des Bildschirms beträgt die Diagonale des Bildschirms 6,81 Zoll, gemessen als Standardrechteck (das tatsächliche Sichtfeld ist etwas kleiner).

[3] Der DCI-P3-Farbraum und HDR10+ sind nur bei den erforderlichen Bildern und Videos verfügbar.

[4] Der Bildschirm unterstützt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Die Aktualisierungsrate des Bildschirms kann bei unterschiedlicher Helligkeit , verschiedenen Anwendungsschnittstellen und Spielbildqualität leicht abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Erfahrungen.

[5] Das HONOR Magic4 Pro ist gemäß der IEC-Norm 60529 nach IP68 für Spritz-, Wasser- und Staubschutz eingestuft und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Spritz-, Wasser- und Staubschutz sind keine dauerhaften Bedingungen, und die Widerstandsfähigkeit kann bei normalem Gebrauch mit der Zeit abnehmen. Laden Sie das Telefon nicht, wenn es nass ist oder sich in feuchter Umgebung befindet. Hinweise zur Reinigung und Trocknung finden Sie in der Bedienungsanleitung. Das Eintauchen in Flüssigkeiten und die daraus resultierenden Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt. Die Schutzart IP68 bedeutet, dass das Gerät unter bestimmten Testbedingungen bis zu 30 Minuten lang gegen das Eindringen von stehendem Wasser bei einer Tiefe von bis zu 1,5 Metern geschützt ist, wobei der Temperaturunterschied zwischen Wasser und Gerät nicht mehr als 5 °C beträgt.

[6] 122° ist eine Spezifikation der Kamera. Nach der Verformungskorrektur ist der Weitwinkelkoeffizient der Fotos etwas kleiner als dieser Wert.

[7] Die typische Akkukapazität beträgt 4600 mAh, die Nennkapazität liegt bei 4500 mAh.

[8] Die tatsächliche Ladeleistung ändert sich je nach Szenario auf intelligente Weise, bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

[9] Die maximal unterstützte kabelgebundene Ladeleistung beträgt 100 W mit dem HONOR 100 W Wireless SuperCharge Stand und Adapter. Und die maximale kabellose Ladeleistung beträgt 100 W mit einem 135-W-Ladeadapter. Der Posteingangsadapter ist ein 100 W-Ladeadapter, der maximal 80 W drahtlose Leistung unterstützt. Die Ladedaten stammen aus HONOR-Labortests, die bei einer Temperatur von 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % - 80 % durchgeführt wurden, da das Telefon mit dem Original-Ladegerät und -Kabel bei 3 % bei abschaltetem Bildschirm geladen wurde. Die tatsächlichen Daten können aufgrund von Unterschieden bei einzelnen Produkten, Softwareversionen, Anwendungsbedingungen und Umweltfaktoren variieren. Alle Angaben sind vorbehaltlich der tatsächlichen Nutzung. 100W Wilress SuperCharge Stand und Ladeadapter müssen separat erworben werden und sind je nach Land unterschiedlich verfügbar.

[10] Dieses Produkt hat keine therapeutische Funktion. Die gemessenen Daten und Ergebnisse dienen nur als Referenz und nicht als Grundlage für eine Diagnose oder medizinische Behandlung.

[11] Es handelt sich um die weltweit ersten TWS-Ohrhörer mit 5C-Schnellladefunktion mit einem maximalen Spitzenladestrom von bis zu 210 mA und einer Akkukapazität von 42 mAh.

