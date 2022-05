Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

125 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 15. Mai 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Motorrad-Lenker und je ein Pkw-Lenker und Fahrrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, den 11. Mai 2022, im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich, bei dem ein 24-jähriger Motorrad-Lenker getötet wurde. Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin wollte an einer Kreuzung nach links einbiegen und dürfte dabei den entgegenkommenden Motorrad-Lenker übersehen haben. Folglich prallte er mit seinem Fahrzeug gegen den Pkw und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Der 24-Jährige erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Je zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße L und auf einer Landesstraße B sowie einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Oberösterreich und einer in Wien verzeichnet werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war in zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall eine Vorrangverletzung, eine Missachtung von Ge- und Verboten und Überholen. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfalle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger

Vom 1. Jänner bis 15. Mai 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 125 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 94, 2020 107 und 2019 119.

