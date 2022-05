NACHGEFRAGT: (Wie) wirkt Musik?

Ein Gespräch mit Musikwissenschafter Christoph Reuter und Musikredakteurin Eva Teimel

Wien (OTS) - Christoph Reuter, Professor für Systematische Musikwissenschaft an der Universität Wien, diskutiert mit Ö1-Musikredakteurin Eva Teimel darüber, wie Musik das Verhalten von uns Menschen beeinflusst. Das Gespräch findet am Montag, 23. Mai, 17 Uhr, in Kooperation mit APA Science in der Aula am Campus der Universität Wien (1090 Wien, Spitalgasse 2, Hof 1.11) statt. Die Veranstaltung wird auch live übertragen. Diskutieren Sie mit bei NACHGEFRAGT – vor Ort und online.



Musik berührt oder beeinflusst uns in vielen Situationen. Manchmal geschieht dies sehr direkt und emotional, wenn wir Gänsehaut beim Musikhören spüren oder mit einem Ohrwurm zu kämpfen haben. Manchmal geschieht dies auch subtil und unterschwellig, wie z.B. beim Einsatz von Hintergrundmusiken in Restaurants oder bei bestimmten Warenangeboten. Manchmal wird die Wirkung von Musik aber auch maßlos überschätzt, wenn z.B. angenommen wird, dass Musik aufs Pflanzenwachstum, auf die Milchleistung von Kühen oder auf die menschliche Intelligenz einen positiven Einfluss ausüben würde. Zu diesen und anderen Themen über die (Un)wirksamkeit von Musik kann bei "Nachgefragt" vor Ort und online nachgefragt werden.



Christoph Reuter ist Professor für Systematische Musikwissenschaft an der Universität Wien. Seine Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Instrumenten-, Raum- und Psychoakustik, der Klangsynthese und -analyse, der Musikpsychologie sowie in musikbezogenen Internet- und Software-Projekten.



Eva Teimel ist als Musikredakteurin, Moderatorin und Producerin bei Radio Ö1 (ORF) tätig. Ihre Schwerpunkte liegen auf der aktuellen heimischen Musikszene (Intrada) sowie auf Sendungen, die sich mit musikwissenschaftlichen und -historischen Themen auseinandersetzen (Anklang, Radiokolleg).

Mit NACHGEFRAGT liefert die Universität Wien wissenschaftsbasierte Antworten auf Fragen unserer Gesellschaft. Die Gespräche werden in Kooperation mit APA Science angeboten, um ein breites, an wissenschaftlichen Themen interessiertes Publikum anzusprechen.



Montag, 23. Mai 2022, 17-18 Uhr

Aula am Campus der Universität Wien, Hof 1.11, Spitalgasse 2, 1090 Wien

Online: Die Veranstaltung wird live übertragen; den Link dazu finden Sie hier.

Fragen können vorab unter #nachgefragt auf den Social Media Kanälen der Universität Wien sowie während der Veranstaltung – vor Ort oder im Livechat – gestellt werden.



