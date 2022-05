Einladung zur Pressekonferenz der Ärztekammer für Wien: Reformvorschläge für den Gesundheitsstandort Wien

Neue Ärztekammerführung stellt Forderungspaket an die Verantwortlichen in Politik und Sozialversicherung vor

Wien (OTS) - Die Wiener Ärzteschaft hat Anfang Mai ihre neue Standesvertretung gewählt. Dadurch kam es zu einem Wechsel an der Spitze des Präsidiums sowie in den Kurien der angestellten und niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Wien. Aus diesem Anlass präsentieren der neue Präsident sowie die beiden neuen Kurienobmänner ihre Vorstellungen und Reformvorschläge zum und für das Wiener Gesundheitssystem inklusive entsprechender Forderungen an die Verantwortlichen in Politik und Sozialversicherung.

Teilnehmer:

Johannes Steinhart, Präsident der Ärztekammer für Wien

Stefan Ferenci, Obmann der Kurie angestellte Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien

Erik Randall Huber, Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien

Datum: Donnerstag, 19. Mai 2021, 9.30 Uhr

Ort: Ärztekammer für Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, 1. Stock

Parkplätze sind in der Garage der Ärztekammer für Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle der Ärztekammer für Wien, Tel.: 515 01/1223 DW, E-Mail:

pressestelle@aekwien.at).

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Wien

Dr. Hans-Peter Petutschnig

(++43-1) 51501/1223, 0664/1014222, F:51501/1289

hpp @ aekwien.at

http://www.aekwien.at