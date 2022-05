Teuerung – SPÖ-Deutsch kritisiert „völlige Abgehobenheit“ von ÖVP-Finanzminister Brunner

Immer mehr Menschen können sich wegen Rekordteuerung Leben nicht mehr leisten, doch Brunner rät kaltschnäuzig zu Aktienkauf – „Brunner macht Marie Antoinette Konkurrenz“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Montag, scharfe Kritik an ÖVP-Finanzminister Brunner geübt. „Die Teuerung erreicht immer neue traurige Rekordhöhen, immer mehr Menschen können sich trotz Job das Leben nicht mehr leisten. Doch alles, was ÖVP-Finanzminister Brunner als Antwort auf die Teuerung einfällt, ist der Rat, dass die Österreicher*innen in Aktien investieren sollen. Was Brunner, der bei der Teuerung kräftig mitverdient, hier abliefert, ist an Abgehobenheit und Weltfremdheit nicht zu überbieten“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die Abgehobenheit der ÖVP ist unfassbar und treibt immer neue Blüten. Erst empfiehlt die ÖVP, dass man sich gegen Altersarmut doch Eigentumswohnungen kaufen solle, jetzt rät der ÖVP-Finanzminister als Antwort auf die Teuerung zum Investment in Aktien. Die ÖVP macht damit Marie Antoinette scharfe Konkurrenz, der der Satz zugeschrieben wird ‚Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen‘. Die ÖVP zeigt einmal mehr, dass ihr die Sorgen und Nöte der arbeitenden Menschen völlig egal sind“, so Deutsch.

Während die ÖVP im Kampf gegen die Teuerung total versagt und nur zuschaut, liegen die Vorschläge der SPÖ zur raschen und wirksamen Entlastung der Menschen längst am Tisch. „Es braucht jetzt die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und eine massive Entlastung bei den Energiekosten durch die befristete Streichung der Mehrwertsteuer auf Strom, Gas und Sprit“, betonte Deutsch, der sich außerdem für die Senkung der Steuern auf Arbeit und die Erhöhung der Pensionen ausspricht. (Schluss) mb/ls

