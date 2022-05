Neuer „Mobilitäts-Campus“ eröffnet auf 900 m² als modernstes Ausbildungszentrum für Kfz-Fachkräfte

Aviso: Medientermin 19. Mai um 10 Uhr Am Freihof 23 (22.)

Wien (OTS) - Am 19. Mai eröffnet der Mobiliäts-Campus als moderne Ausbildungsstätte der Landesinnung Fahrzeugtechnik der Wirtschaftskammer Wien an der Adresse Am Freihof 23 in Wien Donaustadt: Auf einer Fläche von rund 600 m² findet sich das moderne Ausbildungszentrum sowie rund 300 m² Seminarräume.

Medienvertreter sind zum Medientermin am 19. Mai um 10 Uhr Am Freihof 23 (22.) geladen sowie zur anschließenden Besichtigung des 900 m² großen zukunftsweisenden, neuen Mobilitäts-Campus Am Freihof 23 (22.).

Ihre Gesprächspartner:

Fahrzeugtechnik-Landesinnungsmeister der WK Wien Georg Ringseis

Innungsmeister Stellvertreter der WK Wien und Öffentlichkeitssprecher der Fahrzeugtechnik Wien Marko Fischer



