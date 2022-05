Hybrid-PK-Aviso: ÖKG-Jahrestagung - Trends und Themen führen "Zurück in die Zukunft"

ÖKG-Jahrestagung zwischen 25. und 28. Mai 2022 in Salzburg

Wien (OTS) - Die diesjährige Jahrestagung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) findet mit dem Leitthema "Zurück in die Zukunft" vom 25. bis 28. Mai 2022 in Salzburg statt. Nach zwei Pandemiejahren ist heuer wieder eine klassische Präsenz-Jahrestagung geplant. Aus diesem Anlass findet am Montag, den 23. Mai 2022 um 10:00h eine hybrid durchgeführte Pressekonferenz mit ÖKG-Präsident Univ.-Prof. Dr. Bernhard Metzler, MSc (Medizinische Universität Innsbruck), Direktor Univ.-Prof. Dr. Axel Bauer (Medizinische Universität Innsbruck) und Univ.-Prof. Dr. Peter Siostrzonek zu den Themen "Neue Möglichkeiten der digitalen Medizin", "Corona und Herzerkrankungen - Auswirkungen auf das Gesundheitssystem" sowie zur Vorstellung einer neuen ÖKG-Patienten*innen-Plattform statt. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen, persönlich vor Ort oder unter dem Link https://events.streaming.at/atcardio-20220523 an der PK im APA-Pressezentrum teilzunehmen. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir um Vorankündigung an office @ eipeldauer-consulting.com, ob die Teilnahme vor Ort oder online geplant ist. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Datum: 23.05.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Url: https://events.streaming.at/atcardio-20220523

