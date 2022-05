fliesenboxx by C.Bergmann eröffnet in Wien

Und verspricht eine neue Art, Fliesen zu erleben.

Mit der virtuellen Verlegefläche erleichtern wir unseren Kunden die Kaufentscheidung um ein Vielfaches und unterstützen ihr Vorstellungsvermögen bei der Wahl der persönlichen Traumfliese Florian Pauckner, Spartenleiter Fliese bei C.Bergmann 1/4

Aber auch das haptische Erlebnis kommt nicht zu kurz: Vor Ort präsentieren wir eine breite Auswahl an realen Fliesenmustern zum Vergleichen und Begreifen. So vereinen wir gekonnt die digitale und analoge Welt der Fliesen in einem Schauraum Florian Pauckner, Spartenleiter Fliese bei C.Bergmann 2/4

Dem Fliesendesign ist heutzutage keine Grenze mehr gesetzt. Mit dem interaktiven Schauraum bringen wir nun auch die Präsentation der Fliesen auf die digitale Ebene und zeigen unseren Kunden genau das, was uns als Fliesenfachhandel prägt: Beständigkeit und Innovationsgeist Florian Pauckner, Spartenleiter Fliese bei C.Bergmann 3/4

Fliesen sind ein maßgebliches Gestaltungselement für den Innen- und Außenbereich. Deshalb erweitern wir nicht nur laufend unser Sortiment, sondern perfektionieren auch die Präsentation dieser – wie mit der fliesenboxx by C.Bergmann. Eines können Sie sich hier sicher sein: So haben Sie Fliesen noch nie erlebt Florian Pauckner, Spartenleiter Fliese bei C.Bergmann 4/4

WIEN/TRAUN (OTS) - Ab sofort heißt eine neue C.Bergmann Filiale Häuslbauer, Wohnungskäufer und Sanierer im Norden von Wien willkommen: die fliesenboxx by C.Bergmann. Der Standort bietet mehr als nur ein reales Fliesensortiment zum Durchstöbern. Er lässt Kunden die Wunschfliesen in einem interaktiven Schauraum virtuell und in Originalgröße verlegen.

Beim Besuch der fliesenboxx by C.Bergmann in der Brünnerstraße 286 wartet auf Kunden ein web-basierter Fliesenkatalog mit über tausend Fliesen zur freien Auswahl. Diese werden mit nur wenigen Klicks auf Ultra-HD-Monitoren an Wand und Boden lichtecht projiziert. Fugen, feinste Strukturen aber auch die Raumwirkung der Fliesen sind dadurch authentisch erlebbar. „ Mit der virtuellen Verlegefläche erleichtern wir unseren Kunden die Kaufentscheidung um ein Vielfaches und unterstützen ihr Vorstellungsvermögen bei der Wahl der persönlichen Traumfliese “, so Florian Pauckner, Spartenleiter Fliese bei C.Bergmann. „ Aber auch das haptische Erlebnis kommt nicht zu kurz: Vor Ort präsentieren wir eine breite Auswahl an realen Fliesenmustern zum Vergleichen und Begreifen. So vereinen wir gekonnt die digitale und analoge Welt der Fliesen in einem Schauraum .“

Ein Fliesenanbieter denkt out-of-the-box

Als eines der traditionsreichsten Baustoffunternehmen in Österreich denkt C.Bergmann Fliesenkonzepte stets neu. Und das nicht ohne Grund, entwickelt sich doch auch das Design der Fliese kontinuierlich weiter. So ist es möglich, mittels 3D-Druck Fliesen die Optik und Haptik von Materialien wie Holz oder Stein zu verleihen. Spartenleiter Florian Pauckner erklärt: „ Dem Fliesendesign ist heutzutage keine Grenze mehr gesetzt. Mit dem interaktiven Schauraum bringen wir nun auch die Präsentation der Fliesen auf die digitale Ebene und zeigen unseren Kunden genau das, was uns als Fliesenfachhandel prägt: Beständigkeit und Innovationsgeist .“

Österreichweite Fachkompetenz

Mit dem neuen Schauraum im 21. Wiener Bezirk ist C.Bergmann nun landesweit mit sieben modernen Schauräumen vertreten. Kunden können an den Standorten Linz, Salzburg, Villach, Graz, Rankweil, Wien Süd und Wien Nord über 3.000 Fliesenmodelle entdecken, vergleichen und kombinieren. Das Sortiment umfasst dabei einen bunten Mix an Designs: von Mosaik über die zwei Zentimeter starken Außenfliesen bis hin zur drei Meter großen XXL-Fliese. „ Fliesen sind ein maßgebliches Gestaltungselement für den Innen- und Außenbereich. Deshalb erweitern wir nicht nur laufend unser Sortiment, sondern perfektionieren auch die Präsentation dieser – wie mit der fliesenboxx by C.Bergmann. Eines können Sie sich hier sicher sein: So haben Sie Fliesen noch nie erlebt “, resümiert Spartenleiter Florian Pauckner.

Einblicke in die fliesenboxx finden Sie auf unserer Website. Jetzt entdecken!

Rückfragen & Kontakt:

Spartenleiter Fliesen

Mag. Florian Pauckner

Florian.Pauckner @ cb.at

T: +43 732 310 651-2034

M: +43 664 531 79 54