ORF-DialogForum: „Qualität auf dem Prüfstand“

ORF-Preisträger und -Preisträgerinnen im Gespräch

Wien (OTS) - Zur Präsentation des abschließenden Teils des Public Value Reports am 19. Mai 2022 stellen ausgezeichnete ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im DialogForum Qualität auf den Prüfstand: Was sollen Öffentlich-Rechtliche liefern? Dieser Frage gehen am Donnerstag um 13.00 Uhr bzw. 14.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus zwei Gesprächsrunden nach:

13.00 Uhr:

Martin Thür, Anchor der „ZIB 2“, Innenpolitikredakteur des Jahres Johanna Hirzberger, Ö1, Prälat-Leopold-Ungar-JournalistInnenpreis Kurdwin Ayub, Regisseurin und Drehbuchautorin

Andrea Mocellin, Qualitätsmanagement Rundfunk Berlin-Brandenburg

14.00 Uhr:

Sarah Seekircher, Ö1-Feature-Podcastpreis „moving audio“

Fanny Stapf, „ZIB Zack Mini“, Redaktion des Jahres „Aufgefallen“ Claudia Unterweger, FM4, Journalismuspreis „von unten“

Thomas Steinmaurer, Universität Salzburg

Moderiert wird das ORF-DialogForum von Klaus Unterberger, ORF Public Value.

Die DialogForen werden auf zukunft.ORF.at live gestreamt und am 1. Juni um 0.00 Uhr auf ORF III Kultur und Information ausgestrahlt.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.

