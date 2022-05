Tag der offenen Tür war voller Erfolg

HARTL HAUS feierte mit zahlreichen Gästen sein Jubiläum

Echsenbach (OTS) - HARTL HAUS lud am 14. Mai bei Kaiserwetter zum Tag der offenen Tür ins Werk und rund 2.000 Besucher folgten der Einladung einen Blick hinter die Kulissen des Fertighausproduzenten zu werfen. Mit dem Tag der offenen Tür wurde auch das 125-Jahr-Jubiläum und die Eröffnung der Bautischlerei gefeiert.

Jubiläumsfest und feierliche Eröffnung

Das 125-jährige Firmenbestehen macht HARTL HAUS zum ältesten Fertighaushersteller Österreichs. Ein Jubiläum, das zeitgleich mit der offiziellen Eröffnung der im Jahr 2020 fertig gestellte Bautischlerei gefeiert wurde. Der 5.300 Quadratmeter große Produktionsbereich ist innovativ, zukunftsweisend und mit dem Plus an Ökologie gestaltet. Photovoltaik-Anlage, intelligentes Wärmerückgewinnungssystem, Lackieranlage mit Spritzroboter und top Staub- und Späneabsaugung sind nur einige Highlights. Hier wurden rund 6,5 Millionen Euro investiert. HARTL HAUS lud zum großen Festakt und zahlreiche Ehrengäste folgten der Einladung. Vertreter aus Politik und Wirtschaft feierten gemeinsam mit Mitarbeitern die feierliche Eröffnung und Segnung des neuen Produktionsbereiches. Die Musikkapelle Echsenbach sorgte für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen.

Sehen wie ein Haus entsteht

Unter dem Motto "Wussten Sie, dass ..." setzte HARTL HAUS auf Informationen rund um das Thema Hausbau. Beim Rundgang durch das Werksareal konnten die Besucher bei der Schauproduktion auf einer der modernsten Fertigungsanlagen sehen, wie Wände, Decken und Elemente produziert werden.

Weiters wurde in der neu eröffneten Bautischlerei gezeigt, wie die Holz-Alu-Fenster entstehen. Besonders spannend wurde es, als beim inszenierten Einbruchstest diese Fenster auf dem Prüfstand waren und der Einbrecher erfolglos versuchte ein HARTL HAUS Fenster zu knacken. Mit dem Shuttle-Bus konnte eine nahegelegene Baustelle besucht und die Entstehung eines Hauses miterlebt werden.

Beim Lehrlingsinfostand konnten die jugendlichen Besucher Werkstücke selbst basteln und ihre Begabungen testen. Die aktuellen Lehrlinge unterstützten hier und standen für Gespräche zur Verfügung. Unter anderem waren auch die beiden amtierenden Landesmeisterinnen der Tischlerlehrlinge Madleen und Katharina mit dabei und erzählten von ihren Erfahrungen beim Wettbewerb.

Jährlich beginnen rund sechs Lehrlinge ihre Ausbildung als Fertighausbauer/Zimmerer, Tischler oder Tischlereitechniker bei HARTL HAUS.

Spiel, Spaß und Action

Einen besonderen Nervenkitzel und Blick über das ganze Werksareal konnte der Besucher bei einer Fahrt mit dem Kran erleben, der eine Höhe von bis zu 50 m erreichte. Mit einem vielfältigen Rahmenprogramm von Kinderbetreuung, Jahrmarkt bis hin zum Hubschrauberrundflug war für jedes Interesse etwas dabei.

„ Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung braucht viele fleißige Hände und Unterstützer, die gemeinsam anpacken. Vielen Dank an unsere Mitarbeiter, die hier großartige Arbeit geleistet haben. Aber auch an den SC Hartl Haus, die Gemeinde Echsenbach, Feuerwehr, Rotes Kreuz und viele mehr, die uns hier tatkräftig unterstützt haben “, so Dir. Yves Suter (Geschäftsführer HARTL HAUS). „ Es war eine lange Zeit, die wir pandemiebedingt auf unseren traditionellen Tag der offenen Tür verzichtet haben. Schön war es zu spüren, dass jeder mit Freude dabei war und die gemeinsame Zeit genossen hat “, blickt Suter auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurück.

Der Abend wurde im Kreis der Mitarbeiter verbracht. Mit Geburtstagstorte und gegrillten Köstlichkeiten der „Woodquarter Smokerheads“ ließ das HARTL HAUS-Team den Tag gemütlich ausklingen.

HARTL HAUS steht für nachhaltige Holzverarbeitung – vom Fertighaus bis hin zu Tischlereiprodukten, die zur Gänze im Werk in Echsenbach im Waldviertel gefertigt werden. Bei HARTL HAUS ist alles aus einer Hand, denn neben der Produktion von Fertighäusern entstehen in den hauseigenen Tischlereien Produkte wie Türen, Fenster, Stiegen, Wintergärten, Möbel und komplette Küchen. Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bildet das Familienunternehmen erfolgreich Lehrlinge aus und zählt auf Fachkräfteausbildung im eigenen Haus.

Das rund 320 Mitarbeiter starke HARTL HAUS-Team erfüllt Wohnträume, und das mit Erfolg, wie die hohe Kundenzufriedenheit zeigt. 96,2 % waren im Vorjahr mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von HARTL HAUS sehr zufrieden - eine Bestmarke in der gesamten Branche.

