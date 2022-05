Toto: Dreifachjackpot mit rund 150.000 Euro wartet

Solo-Zwölfer mit rund 8.700 Euro in Vorarlberg

Wien (OTS) - Der aus der Garantierunde entsprungene Jackpot geht bereits in die dritte Runde, denn es ist zum dritten Mal in Folge niemandem geglückt, einen Dreizehner zu erzielen. Im Dreifachjackpot der nächsten Runde werden rund 150.000 Euro liegen.

Einen Sologewinn gab es beim Zwölfer. Einem Vorarlberger sind mit dem System 742 zwölf richtig getippte Ergebnisse gelungen, und dafür erhält er mehr als 8.700 Euro. Gescheitert ist er übrigens an Spiel 3, rechnete also nicht mit dem Auswärtserfolg der Wiener Austria in Klagenfurt.

In der Torwette heißt es sowohl im ersten als auch im zweiten Rang weiterhin Jackpot, da es abermals niemandem gelungen ist, auch nur vier Ergebnisse richtig vorherzusagen.

Annahmeschluss für die Runde 20 ist am Samstag um 16:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 19B

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 129.232,16 – 150.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 8.701,20 48 Elfer zu je EUR 40,20 426 Zehner zu je EUR 9,00 523 5er Bonus zu je EUR 3,00

Der richtige Tipp: 2 2 2 X 1 / 2 1 1 X 1 1 1 2 X 2 X 2 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.448,48 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 979,39 Torwette 3. Rang: 22 zu je EUR 55,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 158.433,74

Torwette-Resultate: 0:1 1:+ 1:2 1:1 +:2

