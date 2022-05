Lotto: Erneut 2 Sechser zu je 500.000 Euro

Vorarlberger und Oberösterreicher tippten „sechs Richtige“, Solo-Joker mit 158.000 Euro in der Steiermark

Wien (OTS) - Wie auch schon bei der Bonus-Ziehung am Freitag, den 13. Mai, so gab es auch am vergangenen Sonntag wieder zwei Sechser mit jeweils 500.000 Euro. Diesmal gehen die Gewinne nach Vorarlberg und nach Oberösterreich, und beide Gewinne wurden per Quicktipp erzielt.

Drei Spielteilnehmer schafften einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 26.000 Euro. Während ein Niederösterreicher seinen Gewinn auf einem Normalschein ankreuzte, waren ein Tiroler und ein Kärntner per Quicktipp erfolgreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb, ebenfalls analog zur Freitag-Bonus-Ziehung, ein Sechser aus. Die Gewinnsumme kam wieder den Fünfern zugute, und hier gewannen 27 Spielteilnehmer jeweils rund 8.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es am Sonntag einen Sologewinn, und der wurde in der Steiermark erzielt. Das „Ja“ zum Joker war für den Steirer bzw. die Steirerin letztlich mehr als 158.000 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. Mai 2022

2 Sechser zu je EUR 500.000,00 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 26.424,70 86 Fünfer zu je EUR 1.005,50 193 Vierer+ZZ zu je EUR 134,40 3.422 Vierer zu je EUR 42,10 4.729 Dreier+ZZ zu je EUR 13,70 53.769 Dreier zu je EUR 4,80 162.755 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 11 13 20 29 45 Zusatzzahl 12

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. Mai 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 27 Fünfer zu je EUR 8.683,10 1.798 Vierer zu je EUR 22,00 32.155 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 5 26 28 33 34

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15. Mai 2022

1 Joker EUR 158.355,90 9 mal EUR 8.800,00 67 mal EUR 880,00 767 mal EUR 88,00 7.994 mal EUR 8,00 75.378 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 4 6 3 1 1

