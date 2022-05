4. Bezirk: Neue Ausstellung „Museum Festung Europa“

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) ist von Mittwoch, 18. Mai, bis Mittwoch, 29. Juni, die Ausstellung „Museum Festung Europa“ zu sehen. Gestalterin dieser Schau ist die Historikerin, Medienwissenschaftlerin und Kuratorin Aylin Basaran. Im Fokus stehen eine heutige Abschottung der „Festung Europa“ und eine „utopische Zukunft“ ohne Grenzmauern. Basaran thematisiert Abgrenzungen gegenüber Zuwanderinnen, Zuwanderern und Flüchtenden sowie innerhalb der Gesellschaft. Der Eintritt ist gratis. Offen ist das Museum am Dienstag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (16.30 bis 18.30 Uhr). Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Information: Telefon 581 24 72 und E-Mail bm1040@bezirksmuseum.at.

Empathie für die Menschen: 8 Tafeln mit Text- und Bild-Collagen

An Feiertagen und an schulfreien Tagen ist das Bezirksmuseum Wieden traditionell geschlossen. Aylin Basaran hat die Schau „Museum Festung Europa“ in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte an der Universität Wien und mit der „Initiative Seebrücke Wien“ erarbeitet. Am Mittwoch, 18. Mai, um 19.00 Uhr, eröffnet die Bezirksvorsteherin des 4. Bezirkes, Lea Halbwidl, diese nachdenklich machende Ausstellung. Museumsleiter Philipp Maurer begrüßt das Publikum. Neben Aylin Basaran spricht eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der „Initiative Seebrücke Wien“ zu den Anwesenden. Philipp Maurer sagt über das Projekt: „Die Ausstellung informiert auf 8 Schautafeln mit Text- und Bild-Collagen über politische Maßnahmen in Europa und das Leid der Flüchtenden an ihnen. Eine Ausstellung voll Empathie für die Menschen und voll Optimismus auf eine humane Zukunft“. Jeden Mittwoch bietet der Museumschef ab 17.30 Uhr Gratis-Führungen an. Bezirksmuseum Wieden im Internet: www.bezirksmuseum.at.

