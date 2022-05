3,4 Millionen für neue Kino- und TV-Projekte

Förderzusagen des Filmfonds Wien zur 2. Jurysitzung 2022 und zum 1. TV-Antragstermin 2022

Wien (OTS) - In der aktuellen Förderrunde hat sich quer durch alle Förderbereiche ein dokumentarischer Schwerpunkt aus Projekten mit weiblichen Themen und Sichtweisen ergeben: „Die Celo Sisters“ porträtiert vier junge Weltklasse-Karatekämpferinnen, zwei Projektentwicklungen behandeln aktuelle feministische Themen und für das Fernsehen werden drei Porträts großer weiblicher Persönlichkeiten unterstützt.

Des weiteren finden sich unter den aktuellen Förderzusagen fiktionaler Stoffe die Fortsetzung „Neue Geschichten vom Franz“ nach Christine Nöstlinger und „Pulled Pork“, die neue Komödie von Regisseur Andreas Schmied. Unter den fiktionalen Stoffen im Fernsehbereich finden sich zwei neue Fälle für das Ermittlerduo der erfolgreichen Krimireihe „Blind ermittelt“ und die 3. Staffel der High-End-Serie „Der Pass“.

Bei der zweiten Sitzung im Jahr 2022 erteilte die Jury, bestehend aus Martina Bleis, Christine Dollhofer, Peter Jäger, Manfred Schmidt und Michael Stütz insgesamt elf Projekten Zusagen – Mittel in Höhe von 1,83 Millionen Euro wurden vergeben. Eingereicht waren 20 Projekte mit einer Antragssumme von 4,01 Millionen Euro.

Zum ersten TV-Antragstermin 2022 wurden 34 Fernsehprojekte mit der Gesamtantragssumme von 2,48 Millionen Euro eingereicht, 17 Projekte erhielten Zusagen vom Filmfonds Wien in Höhe von 1,63 Millionen Euro.

Sechs Herstellungen erhalten Förderung in Gesamthöhe von 1.710.000 Euro.

Der aktuelle Kinoerfolg „Geschichten vom Franz“ bekommt mit NEUE GESCHICHTEN VOM FRANZ eine Fortsetzung. Franz will seine ewig zankenden Freunde Gabi und Eberhard wieder vereinen. Als Ablenkung schürt er den Verdacht, die grantelnde Nachbarin Frau Berger wäre eine gesuchte Einbrecherin. Feuer und Flamme stürzen sich die drei in die turbulenten Ermittlungen, die unerwartete Geheimnisse zu Tage fördern. Johannes Schmid übernimmt erneut die Regie nach einem Drehbuch von Sarah Wassermair, die Wiener Nikolaus Geyrhalter Film koproduziert majoritär mit der Münchner if Productions. Die Dreharbeiten sollen bereits im Sommer starten.

In PULLED PORK, der neuen Komödie von Regisseur Andreas Schmied, versucht Detektiv Flo Kienzl mit Hilfe seines Ziehbruders und Ex-Knackis Eddi den korrupten Schweinezüchter und Bürgermeisterkandidaten Jagschitz zu Fall zu bringen. Dieser hat nämlich nicht nur Schweine im Stall, sondern auch Leichen im Keller und die Russenmafia im Whirlpool. Samsara Film produziert nach dem Drehbuch von Andreas und Elisabeth Schmied, die Hauptrollen übernehmen Paul Pizzera, Otto Jaus und Valerie Huber. Die Dreharbeiten sind für den Herbst geplant.

AUT 1 – ADIEU EUROPA! ist nach „Die Kinder der Toten“ das neue Filmprojekt des Nature Theater of Oklahoma. In der Mockumentary begleitet ein Filmteam eine Truppe von Schauspieler*innen bei den Proben zu Ödön von Horvaths „Kasimir und Karoline“ am Wiener Volkstheater. Im Spiel wie im Alltag stellt sich zunehmend die Frage, wieviel man für Kunst und Kultur riskieren soll. Für Regie und Drehbuch zeichnen Pavol Liška und Kelly Copper verantwortlich, die Ulrich Seidl Film produziert.

Der Dokumentarfilm 2050 – END OF THE LINE von Christian Krönes und Florian Weigensamer („Welcome to Sodom“) beschäftigt sich mit der Globalisierung des kommerziellen Fischfangs, dessen Ende mit dem Fangen der letzten großen Fischbestände für 2050 prognostiziert wird. Die Blackbox Filmproduktion plant ihre Dreharbeiten in Italien, Indonesien und Usbekistan.

Mit ihrem Dokumentarfilm DIE GROSSE WENDE wirft Regisseurin und Autorin Nathalie Borgers einen ganz persönlichen Blick auf die jüngere Geschichte der Türkei. Die Mischief Films produziert.

Die vier "Celo Sisters" aus Niederösterreich gehören zu den besten Karatekämpferinnen der Welt. Ihre Familie rückt Karate ins Zentrum ihres Daseins und schöpft ihre Stärke aus bedingungslosem Zusammenhalt und Teamgeist. Doch durch die persönliche Entwicklung der Schwestern entwickelt sich eine neue Dynamik, die die Gemeinschaft vor ihre bisher größte Herausforderung stellt. DIE CELO SISTERS von Dokumentarist Alban Bekic wird von der Plan C Filmproduktion realisiert.



Fünf Projektentwicklungen erhalten Förderung in Gesamthöhe von 124.000 Euro.

Nach seinem Festivalerfolg „Moneyboys“ entwickelt Regisseur und Autor C. B. Yi seinen zweiten Spielfilm. Die Coming-of-Age-Dramödie PURELAND erzählt wie der verlorene, vaterlose Felix in einer Gruppe von Sexarbeiterinnen neuen Halt findet. Die Chenge Film produziert.

BEI AKTUELLER VERKEHRSLAGE (Arbeitstitel) ist das Langspielfilmdebüt von Regisseur und Autor Sebastian Brameshuber („Bewegungen eines nahen Bergs“) und wird von Panama Film projektiert. Um die langen, regelmäßigen Autofahrten zu seinem kranken Ex-Lebensgefährten zu finanzieren, organisiert der 70-jährige Bobby Fahrgemeinschaften. Bei einem notgezwungenen Rastplatzaufenthalt erzählt er Arthurs Geschichte.

Mit NICHT EINE WENIGER #HowToStopFemicide thematisieren die Filmemacherinnen Elisabeth Scharang und Kristin Gruber das globale Versagen im Kampf gegen geschlechterbasierte Gewalt, folgen dem weltweiten Protest von Aktivistinnen und zeigen mögliche Lösungen. Der Kinodokumentarfilm wird von der KGP Filmproduktion projektiert.

Wohin entwickeln sich Gesellschaft und die bzw. der Einzelne, wenn soziale Positionierung und Erfolg immer enger in Zusammenhang mit der Steigerung sexuellen Kapitals gebracht werden? Der Kinodokumentarfilm FUCKABILITY, der von Regisseurin Maria Arlamovsky und La Banda Filmproduktion geplant wird, schaut auf die Schattenseiten der Optimierung von Attraktivität und der Veränderung des menschlichen Körpers hin zu normierten Schönheitsidealen.

Im Wien des Jahres 1924 schufen die Fotografin Trude Fleischmann und die Tänzerin Claire Bauroff während eines intensiven Fotoshootings Aktbilder, die den künstlerischen Blick auf den weiblichen Körper nachhaltig veränderten. Regisseur Stephan Richter bereitet mit der Orbrock Filmproduktion das auf wahren Begebenheiten basierende Spielfilmprojekt TRUDE vor. Für das Drehbuch zeichnen Lisa Terle und Stefan Richter verantwortlich.

Vier fiktionale und 13 dokumentarische TV-Projekte erhalten Förderung in Höhe von 1.629.500 Euro.

13 dokumentarische TV-Projekte erhalten Förderung von insgesamt 389.500 Euro, an vier fiktionale Projekte gehen in Summe 1,24 Millionen Euro. Darunter befinden sich die Teile acht und neun der Krimireihe BLIND ERMITTELT, die erneut unter der Regie von Katharina Mückstein entstehen. Diesmal ermittelt Privatdetektiv Haller den Mord an einem Kollegen und einen missglückten Raubüberfall, an dem ihm jedoch einiges unlogisch erscheint.

Die dritte Staffel der High-End-Serie DER PASS stellt die Hauptfiguren auf ihrer Suche nach Gerechtigkeit vor eine finale Entscheidung zwischen Vergeltung und Vergebung. Die Drehbücher schrieben Senad Halilbasic, Robert Buchschwenter und Christopher Schier, der auch gemeinsam mit Thomas W. Kiennast Regie führen wird. Zu den Handlungs- und Drehorten der Serie gehört diesmal Wien.

Einen sehr persönlichen Blick auf Flucht, Integration und Neuanfang wirft Regisseur Nour Alsoliman, wenn er in EINE NEUE EXISTENZ sechs seiner syrischen Landsleute begleitet, die, genauso wie er selbst, seit einigen Jahren in Österreich leben. Die Wiener Feuer und Flamme Film produziert.

In der aktuellen Förderrunde erhielten unter anderem drei dokumentarische Frauenporträts Zusagen. In LOUISE FLECK – FILMPIONIERIN begibt sich Regisseurin Uli Jürgens auf die Spuren der ab 1910 aktiven Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin. Mit EUGENIE SCHWARZWALD wird Regisseurin Alexandra Wieser die Erneuerin des österreichischen Bildungswesens porträtieren. Und Regisseurin Susanne Riegler wird mit DER SPÄTE TRIUMPH – RENATE BERTLMANN zu deren 80. Geburtstag im Jahr 2023 auf das bisherige Leben der feministischen Kunstpionierin blicken.



