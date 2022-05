Mahrer/Zierfuß: Missbrauchsskandal in städtischem Kindergarten erfordert sofortige Konsequenzen

Umfassende Aufklärung notwendig - Anfrage und Sondersitzung des Gemeinderatsausschusses angekündigt

Wien (OTS) - "Der heute aufgedeckte Missbrauchsfall in einem städtischen Kindergarten ist ein unfassbarer politischer, aber auch behördlicher Vertuschungsskandal, der sofortige Konsequenzen erfordert", so der Landesparteiobmann der Volkspartei Wien Stadtrat Karl Mahrer und der Bildungssprecher der Volkspartei Wien Gemeinderat Harald Zierfuß angesichts der Berichterstattung in der "Kronen Zeitung".

Dieser Vorfall wurde offensichtlich seitens der MA10 regelrecht totgeschwiegen und auch den Eltern dazu „Sprechverbot“ verordnet. Dies legt den Verdacht nahe, dass der Fall vor der Öffentlichkeit vertuscht hätte werden sollen. Laut eigenen Angaben habe auch der verantwortliche Stadtrat Wiederkehr erst kürzlich davon erfahren. „Dies zeugt entweder von politischer Ignoranz oder davon, dass er seine eigene Abteilungen nicht im Griff hat“, so Mahrer weiter. „Es stellt sich die Frage, worüber Wiederkehr in seinem eigenen Verantwortungsbereich noch uninformiert ist. Offenbar ist der Stadtrat nicht Chef im eigenen Ressort“, so Mahrer.

Schriftliche Anfrage und Sondersitzung des Gemeinderatsausschusses angekündigt

„Gerade in einer derart hochsensiblen Angelegenheit kann und darf mit Kindern und Eltern nicht in einer derartigen Weise umgegangen werden“, so Bildungssprecher Harald Zierfuß.

Die Volkspartei Wien werde den verantwortlichen Stadtrat Wiederkehr deshalb auch mittels einer schriftlichen Anfrage in dieser Causa konfrontieren sowie einen Sondersitzung des Bildungsausschusses einberufen, bei dem sowohl der verantwortliche Stadtrat aber auch die zuständige Leiterin der MA10 Rede und Antwort stehen müssen.

"Diese Causa muss umfassend aufgeklärt werden. Es kann nicht sein, dass aufgrund eines eklatanten Behördenversagens Kinder und Eltern über Jahre einfach im Unklaren gelassen werden. Die Schwächsten in unserer Gesellschaft müssen umfassend und ganzheitlich mit allen Mitteln geschützt werden“, so Mahrer und Zierfuß abschließend.

