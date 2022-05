AVISO: Lehrlingsparlament am 24. Mai 2022 im Parlament

Lehrlinge aus ganz Österreich diskutieren zur Lehrlingsausbildung

Wien (PK) - Auf Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka findet im Parlament in der Hofburg am 24. Mai 2022 wieder ein Lehrlingsparlament statt. Lehrlinge aus ganz Österreich lernen den Gesetzgebungsprozess persönlich analog zur Realität kennen und erleben am Originalschauplatz, wie politische Entscheidungen zustande kommen. Unterstützt werden sie dabei von Abgeordneten aller Parlamentsfraktionen.

Im Zentrum der Tagung des Lehrlingsparlaments stehen Maßnahmen im Rahmen der Lehrlingsausbildung. Die Plenarsitzung wird am 24. Mai 2022 ab 15.00 Uhr auch über folgenden Link live übertragen: www.ots.at/parlamentsstream.

Lehrlingsparlament zum Thema Lehrlingsausbildung

Zeit: Dienstag, 24. Mai 2022, 9.00 - 16.30 Uhr

Ort: Parlament in der Hofburg, Josefsplatz, 1010 Wien

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten.

Bitte informieren Sie sich kurz vor der Veranstaltung auf der Website des Parlaments über die aktuellen Zutrittsbedingungen. (Schluss) red

