FPÖ – Nepp zu Commerzialbank: SPÖ-Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal sollte abtreten

Commerzialbank, Inseratenmillionen der MA 50, WBV-GFW, Dittelgasse etc. – es reicht!

Wien (OTS) - „Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass mehr als 100 Millionen Euro genossenschaftliche Gelder infolge des Commerzalbank-Skandals wohl verloren sind“, verweist Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat, Dominik Nepp, auf einen aktuellen Bericht im „Kurier“.

„Damit ist der Abgang von Kathrin Gaal als Wohnbaulandesrätin einmal mehr überfällig“, erinnert Nepp an die nicht abreißende Skandalfolge im sozialen Wohnbau. „Wir Freiheitliche bekennen uns zum sozialen Wohnbau – und darum zeigen wir auch konsequent Fehlentwicklungen auf. Kathrin Gaal ist leider Teil des Problems“, setzt Nepp nach. „Der Rechnungshof bestätigt das rote Versagen in diesem Bereich.“ Es spannt sich ein Bogen von der Commerzialbank, den skandalösen und aufklärungsbedürftigen Inseratenmillionen der MA 50, der Causa WBV-GFW bis hin zu Dittelgasse, 5-Milliarden-Sanierungsstau im Gemeindebau und Co: Gaal hat versagt und Wien wurde geschädigt“, benennt Nepp wesentliche Gründe für Gaals erforderlichen Abgang.

„Die Bewohner des sozialen Wohnbaus haben sich Besseres verdient. Ein parteifreier Experte als Wohnbaulandesrat wäre eine erste Kurskorrektur“, schließt Nepp.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at