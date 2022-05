Jugendstaatssekretärin Plakolm: Aufruf zur Einreichung für Österreichischen Jugendpreis

7. Österreichischer Jugendpreis – besonderes Engagement und Initiativen der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit sowie „Europäisches Jahr der Jugend“ im Fokus

Wien (OTS) - Der Österreichische Jugendpreis holt die Vielfältigkeit des österreichischen Jugendsektors vor den Vorhang und zeichnet Initiativen und Projekte der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit sowie „Journalistische Leistungen im Interesse der Jugend“ aus. Der Preis verstärkt die Sichtbarkeit des vielseitigen und wichtigen Engagements von Jugendlichen, ehren- und hauptamtlichen Fachkräften sowie Journalistinnen und Journalisten.

Vielfältige Angebote in Krisenzeiten

Die Jahre 2020 bis 2022 sind geprägt durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. In dieser herausfordernden Phase leistete die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit mit ihren zahlreichen Einrichtungen und Fachkräften außergewöhnliche Arbeit. „Ich bin überwältigt von den vielfältigen und niederschwelligen Angeboten, Aktivitäten und Unterstützungsleistungen für junge Menschen in Krisenzeiten“, so Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm.

Europäisches Jahr der Jugend

„Europa ist für junge Menschen so selbstverständlich, wie das Handy in der Hosentasche. Wir sind genauso selbstverständlich Europäer, wie wir Österreicher sind. Und genauso selbstverständlich wollen wir mitgestalten“, betont Plakolm. „Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns aber auch schmerzlich vor Augen geführt, wie fragil der Frieden sein kann und wie wichtig der Zusammenhalt und das ständige Arbeiten am Gemeinsamen ist“, zeigt sich die Staatssekretärin für Jugend überzeugt.

Der Krise trotzen

„Der Jugendpreis unterstreicht die Wichtigkeit des gemeinnützigen und journalistischen Engagements für junge Menschen und deren Anliegen und bietet eine gute Möglichkeit, ‚Danke‘ zu sagen“, so Plakolm. „Junge Menschen haben in den letzten beiden Jahren besonders gelitten. Der Jugendpreis ist eine Anerkennung für all jene, die sich trotz aller Einschränkungen besonders für junge Menschen engagiert und ihre Anliegen ernstgenommen haben.“

Wie in den Vorjahren werden die besten Projekte in den Kategorien „Nationale Jugendarbeit“, „Eure Projekte“, „Europäische Initiativen" und „Journalistische Leistungen im Interesse der Jugend“ ausgezeichnet. Zusätzlich werden Projekte prämiert, die im Rahmen der Initiative „EUer Jahr der Jugend“ in Österreich erfolgreich umgesetzt wurden.

Von einer Fachjury werden die besten Projekte auserwählt und Ende des Jahres 2022 von Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm persönlich prämiert.

Einreichungen zum Österreichischen Jugendpreis 2022 sind ab sofort bis 31. August 2022 online möglich. Weitere Informationen sind auf der „Webseite Jugendarbeit in Österreich“ bereitgestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Spettel

Pressesprecherin der Staatssekretärin

+43 1 53 115

michaela.spettel @ bka.gv.at

https://www.bundeskanzleramt.gv.at