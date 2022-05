Größte Crowdfunding-Initiative unterstützt heimische Kulturszene zum achten Mal

Crowdfunding der UniCredit Bank Austria für Kulturprojekte mit gesellschaftlichem Mehrwert startet am 17. Mai. Bisher wurden 238 Projekte unterstützt und 2,4 Millionen Euro lukriert.

Der gemeinsame Einsatz der Crowd für ein Projekt ist häufig der erste Meilenstein einer Erfolgsgeschichte. Die UniCredit Bank Austria ermöglicht mit dem Crowdfunding nicht nur ein innovatives Finanzierungsmodell, sondern fördert auch den direkten Kontakt zwischen Kulturschaffenden und Interessierten. Die Finanzierung eines Projektes ist ein starker Beweis für dessen Zukunftsfähigkeit Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria

Wien (OTS/LCG) - Die UniCredit Bank Austria unterstützt das Comeback der österreichischen Kulturlandschaft und den Tatendrang der heimischen Kulturschaffenden mit der achten Auflage ihrer Crowdfunding-Initiative. Sie hilft kreativen Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert nicht nur bei der Finanzierung, sondern bietet ihnen in Zusammenarbeit mit der Plattform „wemakeit“ eine breite Öffentlichkeit und den Zugang zur kulturaffinen Crowd. Ab 17. Mai 2022 geht das „Reward Based“-Crowdfunding in die nächste Runde, um die kulturelle Vielfalt mit frischem Kapital zu fördern. Die UniCredit Bank Austria beteiligt sich an der Finanzierung jeder erfolgreich teilnehmenden Crowdfunding-Kampagne mit bis zu 5.000 Euro und stellt in Summe 100.000 Euro zur Verfügung.

„Der gemeinsame Einsatz der Crowd für ein Projekt ist häufig der erste Meilenstein einer Erfolgsgeschichte. Die UniCredit Bank Austria ermöglicht mit dem Crowdfunding nicht nur ein innovatives Finanzierungsmodell, sondern fördert auch den direkten Kontakt zwischen Kulturschaffenden und Interessierten. Die Finanzierung eines Projektes ist ein starker Beweis für dessen Zukunftsfähigkeit“ , betont Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria.

Wenige Klicks zum Crowdfunding-Erfolg für mutige Projekte: UniCredit Bank Austria investiert 100.000 Euro

Ab 17. Mai 2022 können wegweisende Projekte mit gesellschaftlicher Relevanz auf wemakeit.com eingereicht werden. Sofort nach der Freischaltung auf der größten europäischen Crowdfunding-Plattform für die Kulturszene kann die Crowd auch schon loslegen und sich finanziell beteiligen. Haben mindestens 20 Unterstützerinnen und Unterstützer das erste Drittel des anvisierten Projektvolumens finanziert, kommt die UniCredit Bank Austria ins Spiel und übernimmt das zweite Drittel mit einem Betrag von bis zu 5.000 Euro pro Projekt. Nach diesem starken Anschub muss das letzte Drittel wieder durch die Crowd aufgebracht werden. Damit ist sichergestellt, dass es jene Projekte ins Ziel schaffen, die eine hohe Anzahl an Unterstützerinnen und Unterstützern überzeugen und das Interesse des kulturaffinen Publikums auf sich ziehen.

Die UniCredit Bank Austria stellt jedes Jahr 100.000 Euro für Projekte aus ganz Österreich zur Verfügung. Besonderes Augenmerk wird dabei auf junge, innovative und regionale Projekte gelegt, die einen gesellschaftlichen Mehrwert stiften.

Unterstützung am Weg zum Erfolg

Die Expertinnen und Experten von „wemakeit“ unterstützen die Kulturschaffenden im gesamten Prozess. Sobald die jeweilige Präsentationsseite eingerichtet ist und alle Kriterien zur Teilnahme erfüllt, hilft das „wemakeit“-Team mit Feedback und Ratschlägen. Danach können die Einreicherinnen und Einreicher selbst über den Starttermin ihrer Crowdfunding-Kampagne entscheiden, um ihre begleitenden Kommunikations- und Aktivierungsmaßnahmen optimal abzustimmen.

Für teilnehmende Projekte bietet sich die Möglichkeit, auf der Homepage von „wemakeit“ an Webinaren und Online-Tutorials zum Thema Crowdfunding-Kampagnen teilzunehmen. An folgenden Terminen finden die Webinare statt: 19. Mai 2022 und 14. Juni 2022, jeweils um 18 Uhr. Die Nutzung ist für Interessentinnen und Interessenten am Crowdfunding mit Unterstützung der UniCredit Bank Austria kostenlos. Anmeldung unter hello @ wemakeit.com

Detaillierte Informationen zu den Teilnahmebedingungen auf crowdfunding.bankaustria.at

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

UniCredit Bank Austria

Media Relations

Matthias Raftl

Tel.: +43 5 0505-52809

matthias.raftl @ unicreditgroup.at



UniCredit Bank Austria

Events & Sponsorship

Slavica Bilgin

Tel.: +43 5 0505-56116

slavica.bilgin @ unicreditgroup.at



leisure communications

Wolfgang Lamprecht

Tel.: +43 664 8563002

wlamprecht @ leisure.at

https://twitter.com/WSLamprecht

https://www.leisure.at/presse