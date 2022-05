Einladung zum Pressegespräch "Green Care Bauernhöfe für mehr Lebensqualität im Alter"

Hybrid-Veranstaltung am 25. Mai 2022 um 10 Uhr

Wien (OTS) - In einem Pressegespräch wird die Rolle von Green Care-Bauernhöfen zum Thema "Gesund alt werden: Geht das?" erörtert. Green Care-Bauernhöfe sind die ideale Umgebung, um im Alter lange gesund und selbstständig zu bleiben sowie gleichzeitig in Gemeinschaft zu leben. Es wird darüber berichtet, was Green Care Österreich mit Partnerinnen und Partnern bereits jetzt für die ältere Generation auf den Höfen anbietet und wie das neue Angebot "Green Care Hofzeit" funktioniert. Auch erste Erfahrungen aus den vier Modellregionen in der Steiermark und wie sich Green Care Österreich im Jahresrückblick entwickelt hat werden beleuchtet.

Datum und Uhrzeit:

Mittwoch, 25. Mai 2022, 10 bis 11 Uhr

Ort:

Landwirtschaftskammer Wien, Gumpendorfer Straße 15, 1060 Wien (Mezzanin), oder online via ZOOM. Hier der Link:

https://us06web.zoom.us/j/84188339847; Meeting-ID: 841 8833 9847

Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner:

Robert Fitzthum, Obmann Green Care Österreich

Nicole Prop, Geschäftsführerin Green Care Österreich

Senta Bleikolm-Kargl, 1. Obmann-Stellvertreterin Green Care Österreich

Das Vorhaben "Green Care - Wo Menschen aufblühen" wird durch das Programm für die ländliche Entwicklung (ELER) gefördert - mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Geschäftsführerin Nicole Prop

Green Care Österreich

Gumpendorfer Straße 15/1/1, 1060 Wien

T +43 (0)1 587 95 28 28

Mail: nicole.prop @ greencare-oe.at