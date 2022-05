AVISO: Einladung zur Bundeshauptversammlung des Samariterbundes mit Leistungsschau

Am 21. Mai 2022 wird der Bundesvorstand des Samariterbundes im VAZ St. Pölten gewählt

Wien (OTS) - 224 Delegierte werden am Samstag, 21. Mai 2022, im VAZ St. Pölten den Bundesvorstand und Präsidenten des Samariterbundes wählen. ASBÖ-Präsident Franz Schnabl wird eine Bilanz über die letzten vier Jahre ziehen und sich der Wiederwahl stellen. ASBÖ-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller wird die Delegierten begrüßen und die Bundeshauptversammlung leiten. Als Ehrengast wird Vizekanzler a.D. Dr. Hannes Androsch, ASBÖ-Ehrenpräsident, Grußworte an die Delegierten richten. Im Rahmen der Versammlung wird es auch eine Leistungsschau der Landesorganisationen des Samariterbundes vom Abseilen in Katastrophenfällen über Motorradstaffel bis hin zum Elektro-Buggy und vieles mehr geben.

Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist für 13:00 Uhr geplant. Im Anschluss laden wir die Medien gerne zu einem Pressegespräch und zu Interviews ein.

Bundeshauptversammlung des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Wahl des Präsidenten und Bundesvorstandes mit großer Leistungsschau.

Datum: 21.05.2022, 13:00 - 14:30 Uhr

Ort: VAZ St. Pölten

Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Karola Binder

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 664 844 6017

presse @ samariterbund.net

www.samariterbund.net