Aktuelle Streamingtipps aus der ARTE-Mediathek: Diener des Volkes Staffeln 2 und 3, FLEE, Diplomatie, Europa im Umbruch (FOTO)

Strasbourg (ots) - Diener des Volkes - Staffel 2 und 3

Serie | Web-only, vom 27. Mai bis 31. Dezember 2022 auf arte.tv als OmU

Der Kampf gegen die Korruption geht weiter. In der zweiten und dritten Staffel von "Diener des Volkes" versucht Wassyl Holoborodko die Ukraine mit Hilfe eines IWF-Kredits durch die globale Krise zu führen. Doch die Feinde des Präsidenten lauern überall: der betrügerische Ex-Premierminister Juri Iwanowitsch will seine Haut retten, die Oligarchen suchen nach einer neuen politischen Marionette und das Parlament, das nicht in der Lage ist einen Premierminister zu ernennen, zerfleischt sich ...

+++ HAPPY BIRTHDAY, ARTE! +++

+++ Unsere Geburtstagswoche auf arte.tv (28. Mai - 3. Juni) +++

FLEE

Animationsfilm von Jonas Poher Rasmussen | Online vom 23. Mai bis 28. Juli 2022

Wendepunkt: Amin stellt sich seiner Vergangenheit, um eine Zukunft zu haben. Vor der einfühlsamen Kamera seines besten Freundes enthüllt Amin ein seit 20 Jahren gehütetes Geheimnis. Eine emotionale Lebensbeichte begleitet von feinfühligen Animationen. Wird er seine fluchtbedingten Traumata bezwingen und endlich Wurzeln schlagen können?

Europa. Kontinent im Umbruch

Doku-Reihe | Online verfügbar ab 24. Mai 2022

Es gibt einiges zu tun! Versäumnisse und Fehler aus der Vergangenheit holen unseren Kontinent ein und stellen uns vor die größten Herausforderungen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In sechs Folgen rücken Menschen in den Vordergrund, die entschlossen und vereint handeln. Vom Klimawandel über Digitalisierung bis hin zur Energieproduktion - die "To-do-Liste" ist lang.

Diplomatie

Spielfilm von Volker Schlöndorff | Online vom 27. Mai bis 2. Juni 2022

Die Nacht vom 24. auf den 25. August 1944: Stadtkommandant General von Choltitz ist bereit, Hitlers Befehl auszuführen und Paris dem Erdboden gleichzumachen. Plötzlich trifft der schwedische Konsul in seinem Hauptquartier ein und versucht an seine Menschlichkeit zu appellieren: Ein intensives Kammerspiel über das Schicksal von Paris. Der Film wurde 2015 mit dem César für das beste adaptierte Drehbuch ausgezeichnet.

Leto

Spielfilm von Kirill Serebrennikov | Online vom 30. Mai bis 28. Juni 2022

Leningrad, Sommer 1981: Die Rockszene ist in Aufruhr. Der junge Musiker Viktor trifft auf sein Idol Mike und dessen Frau. Eine spannungsreiche Dreiecksbeziehung beginnt und gemeinsam arbeiten sie am musikalischen Aufstieg Viktors. Kirill Serebrennikows liebevoll erzählter Schwarz-Weiß-Film spielt vor dem Hintergrund der Untergrund-Rockszene der 80er-Jahre. Während der Dreharbeiten wurde der Regisseur in St. Petersburg festgenommen und stellte den Film im Hausarrest fertig.

LIVE aus dem Amphitheater von Delos: Vivaldis (ungewisse) Vier Jahreszeiten

Konzert | Liveübertragung am 30. Mai 2022 um 19.30 Uhr und anschließend im Replay Am 30. Mai 2022 - dem 30. Geburtstag des Senders - überträgt ARTE live im Netz ein Open-Air-Konzert von der griechischen Museums-Insel Delos, das auf die drohenden Auswirkungen der Klimakrise aufmerksam machen soll: Das European Union Youth Orchestra interpretiert vor spektakulärer antiker Kulisse Antonio Vivaldis berühmte "Vier Jahreszeiten" in leicht bearbeiteter Fassung.

Zwei Leben für Europa - Gustav Stresemann und Aristide Briand Dokumentation | Online vom 31. Mai bis 28. August 2022

Staatenlenker im Auge des Sturms: Gustav Stresemann und Aristide Briand, zwei Visionäre für ein geeintes Europa nach dem Ersten Weltkrieg. Wie finden die beiden Außenminister trotz all der verbitterten Herzen, der verfeindeten Länder und der zusammengebrochenen Wirtschaftssysteme den Weg in ein friedliches Europa? Gibt es eine gemeinsame Zukunft für die damaligen Erbfeinde Deutschland und Frankreich?

#Metoo - und dann?

Schwerpunkt | Online verfügbar ab 17. März Jeden dritten Tag wird eine Frau durch ihren Partner getötet. Die Zahl an Femiziden, Morddrohungen und Gewalt gegen Frauen steigt - im Privaten, in der Öffentlichkeit sowie im Netz. Drei Perspektiven auf ein weltweites Problem mit Stimmen von Betroffenen und Aktivistinnen auf der Spur dieser einen Frage: Wie kann die Gewalt gegen Frauen bekämpft werden?

Mafia Queens

Serie von Amir Mann und Italy Morag | Web-only, ab 20. Mai 2022

"Mafia Queens" erzählt, wie die Frauen des Malka-Clans nach einem Massaker an den Männern ihrer Familie darum kämpfen, ihren Besitz zurückzugewinnen und sich an den Mördern rächen. Angesiedelt zwischen "Der Pate", "Kill Bill" und "Desperate Housewives", enthält diese tragikomische Serie viel beißende Gesellschaftskritik und zeigt liebenswert-überspannte, bis an die Zähne bewaffnete Heldinnen.

Damon Albarn, eine britische Geschichte

Dokumentation | Online bis 18. Juli 2022

Ob als Solokünstler, musikalischer Kopf der Band Blur oder des Cartoon-Pop-Projekts Gorillaz: Multitalent Damon Albarn hat die britische Musikszene geprägt wie nur wenige andere. Ein Blick auf seine Karriere liefert auch Aufschlüsse über die jüngere Geschichte des Landes, zu dem der Musiker seit dem Brexit eine spezielle Hassliebe hegt.

