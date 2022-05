Die EU muss auf virtuelle Kraftwerke setzen, um einen Zusammenbruch des Stromnetzes zu verhindern

Brüssel (ots/PRNewswire) - Während die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten zu Recht den Umstieg auf Elektrifizierung vorantreiben, sind dringend politische Maßnahmen erforderlich, um den daraus resultierenden Druck auf die Stromnetze zu verringern. Eine Lösung besteht darin, dass die Politik, einschließlich des REPowerEU-Aktionsplans der EU am 18. Mai, die Schaffung virtueller Kraftwerke unterstützt, die durch riesige Mengen ungenutzter Energie in Haushalten in ganz Europa gespeist werden.

Um die Abhängigkeit Europas von fossilen Brennstoffen aus Russland bis zum Jahr 2030 zu beenden, hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, bis Ende 2030 europaweit 30 Millionen Häuser mit Wärmepumpen auszustatten. Die Umstellung auf Wärmepumpen wird den Strombedarf in die Höhe treiben. Eine Analyse von Knauf Energy Solutions ergibt allein für Deutschland, dass erneuerbare Energiequellen zur Deckung des jährlichen Strombedarfs 2.167 TWh pro Jahr liefern müssen: fast fünfmal mehr als aus derzeitiger Stromversorgung verfügbarer Strom.

Zur Sicherung der Stromnetze muss die Politik der EU und der Regierungen dazu beitragen, virtuelle Kraftwerke mit neuen alternativen Energiequellen zu schaffen. Derzeit verzeichnen 97 % der Haushalte Energieverluste. Intelligent renovierte Häuser könnten sich von passiven Anlagen am Rande unseres Energiesystems in aktive Beiträge zur Energiesicherheit verwandeln. Würden 400.000 Häuser renoviert, würde dies den Bedarf in Größe eines 1-Gigawatt-Kraftwerks zu einem Bruchteil der Kosten einsparen. In der Tat kann die Energieeffizienz zu einem „virtuellen Brennstoff" werden, und zusammengeschaltet werden die Häuser zu „virtuellen Kraftwerken".

Eine Sanierungspolitik „wie bisher" wird jedoch nicht ausreichen. Trotz neuer bahnbrechender Technologien für intelligente Nachrüstungen wird das Marktversagen, das bei intelligenten Renovierungen vorherrscht, mit den derzeitigen Maßnahmen nicht behoben. Der Markt versagt, weil der durch Sanierungen eingesparte Strom weder bemessen noch belohnt wird. Stattdessen wird die Zahl der ausgetauschten Fenster oder die Zahl der isolierten Dachböden belohnt. Die daraus resultierende Energieeffizienz ist fiktiv und hat zu einem Markt geführt, der keine Gewissheit gibt, ob man für das Bezahlte auch etwas zurückbekommt. Die jährliche Renovierungsrate in der EU liegt bei 0,3 %, obwohl sie eigentlich 3 % betragen sollte.

„Europa hat die einmalige Chance, eine neue Vision für die Strombeschaffung zu entwerfen. Die Regierungen können sich nun dafür entscheiden, in kohlenstoffarme, renovierte Häuser zu investieren und eine virtuelle Strominfrastruktur zu schaffen – also durch den Einsatz von Energieeffizienz-Infrastrukturen gemessene Stromeinsparungen aus dem Stromsystem zu entfernen –, anstatt ein neues kohlenstoffintensives Kraftwerk zu bauen… LESEN SIE WEITER: https://de.knaufenergy.com/news

Über Knauf Energy Solutions

Rückfragen & Kontakt:

Anita Kelly,

anita.kelly @ lanerai.com Tel. +32498112148