Brüder laden zum Brüderladen

Brüderladen der Barmherzigen Brüder an der Taborstraße eröffnet

Wien (OTS) - Hell, freundlich und modern so wirkt der neue Brüderladen gleich beim ersten Betreten. Modern durch die offene Architektur, hell wegen der vielen Fenster und freundlich natürlich auch wegen des Personals, das die Gäste herzlich begrüßt.

Wertschätzung für Mensch und Natur: nicht Masse, sondern Klasse

Im Brüderladen finden die Besucher eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Produkten. Geboten werden erlesene Weine aus dem eigenen Klosterkeller im Burgenland, köstliche Marmeladen und Milchprodukte aus eigener landwirtschaftlicher Erzeugung und viele weitere biologische Lebensmittel aus anderen Ordenseinrichtungen in ganz Österreich an.

Neben Genüsslichem bietet der Brüderladen auch handgefertigte Geschenkartikel an, die in den Tageswerkstätten der „Lebenswelten der Barmherzigen Brüder – Steiermark“ und den „Lebenswelten Schenkenfeld“ mit viel Liebe von den Klientinnen und Klienten gefertigt werden. Von Billets und Kerzen für jeden Anlass, Geschenkartikel und Spielsachen aus Holz, Keramik, Stoff und Papier bis hin zu saisonalen Dekorationsartikel – für jeden ist etwas Passendes dabei. Ein köstlicher Kaffee zum Mitnehmen, die hausgemachte Brüdertorte und die Brüder-Cupcake sollen das Stöbern zu einem angenehmen und wohltuenden Besuch machen.

Inklusive Arbeitsplätze

Neben Erzeugnissen aus den Lebenswelten der Brüdereinrichtungen, werden auch zukünftig inklusive Arbeitsplätze geschaffen. In Kooperation mit der Lebenshilfe Wien ist geplant vorerst einen Mitarbeiter mit geistiger Beeinträchtigung zu beschäftigen. „Die enge Verbindung der Sozialen Inklusion zum Leitgedanken der gelebten Gastfreundschaft der Barmherzigen Brüder ist im Brüderladen spürbar. Deshalb ist es für uns ein zentrales Anliegen, die Chancengleichheit von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in Beruf und Beschäftigung zu erhöhen“, erklärt der Projektinitiator und Gesamtleiter des Wiener Krankenhauses Dir. Ivan Jukić, MAS.

Ein Ort um Werte zu (er)leben

„Unser Brüderladen ist ein Rückzugsort vom Trubel der Stadt, um in Ruhe zu verweilen, zu schmökern, Schönes anzuschauen und aufzutanken. Unser Brüderladen ist nicht gewinnorientiert, sondern werteorientiert! Hier sollen die Werte des Ordens - Qualität, Respekt, Verantwortung und Spiritualität - sichtbar, erlebbar und spürbar sein. Die Besucher sollen dort etwas finden, 'das gut tut'“, so Frater Saji Mullankuzhy OH.

Soft-Opening für MitarbeiterInnen

Die inoffizielle Eröffnung fand schon vergangenen Freitag im „kleinen Kreis“ der Mitarbeiterinnen Mitarbeiter des benachbarten Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien, Konventsangehörigen, am Bau beteiligten Handwerksfirmen und Freunden statt.

www.bruederladen.at

