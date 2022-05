Ludwig/Czernohorszky: „Das kleine Ich bin ich“ für ukrainische Kinder

Kinderfreunde bringen Bilderbuch-Klassiker in zweisprachiger Ausgabe heraus

Wien (OTS/RK) - Der Verlag Jungbrunnen bringt in Zusammenarbeit mit den Österreichischen Kinderfreunden und Sponsoren eine zweisprachige Ausgabe des Kinderbuchklassikers „Das kleine Ich bin ich“ heraus. Ab 17. Mai 2022 ist das Bilderbuch im Handel erhältlich, 5.000 Exemplare werden an ukrainische Kinder gespendet.

Bürgermeister Michael Ludwig und Stadtrat Jürgen Czernohorszky verschenkten bereits die ersten Exemplare an Kinder, die vor dem Krieg flüchten mussten.

„Ich freue mich sehr, dass es diese Initiative gibt und wir damit geflüchteten Kindern in ihrer traurigen Lage zumindest ein bisschen Freude bereiten können. Die Geschichte des kleinen Ich bin ich ist wunderbar dafür geeignet, weil es davon handelt, dass jedes Lebewesen und jedes Kind einzigartig und wertvoll sind. Jedes Kind sollte überall willkommen sein, und das geht nur, wenn Frieden herrscht“, erklärt Bürgermeister Ludwig.

Eine besondere Beziehung zu dem Buch hat Stadtrat und Vorsitzender der Kinderfreunde Jürgen Czernohorszky: „,Das kleine Ich bin ich‘ hat mich schon als Kind begeistert – es ist ein Wesen, das allen zeigt, dass es kein Richtig oder Falsch gibt. So wie es ist, ist es in Ordnung. Du bist du, und ich bin ich!“ so Czernohorszky. „Diese zweisprachige Ausgabe ist besonders schön. Da das Buch eigens für ukrainische Kinder gemacht wurde, ist es auch ein Symbol. Es sagt ‚Willkommen, gut, dass ihr da seid!‘“.

Das Buch von Mira Lobe und Susi Weigel, das heuer übrigens auch seinen 50. Geburtstag feiert, wurde in der Vergangenheit bereits in viele Sprachen übersetzt. Seit 2010 gibt es „Das kleine Ich bin ich“ in mehrsprachigen Ausgaben (Deutsch, Türkisch, Serbisch und Kroatisch). 2012 kam eine russische Ausgabe hinzu, und 2014 folgte eine englische Ausgabe. 2016 erschien eine dreisprachige Ausgabe auf Deutsch, Arabisch und Farsi.

