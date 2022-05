Nachwuchs am Landgut und Frisörtermin im Schafstall!

Wien (OTS) - Die Schafherde und zwei kleine Kälbchen Luna und Sola haben die Weidesaison eröffnet und ihr neues Zuhause am Landgut Wien Cobenzl bezogen. Seit kurzem verstärken außerdem viele Ziegenbabys, Ferkel und Hühnerküken das bunte Bauernhof-Leben mitten am Cobenzl. Alle Jungtiere erkunden bereits neugierig ihre Freigehege und lassen sich daher besonders gut beobachten.

Frisörtermin im Schafstall:

Am Samstag, den 14. Mai 2022 (10:00 - 12:00 Uhr) findet am Landgut Wien Cobenzl zwischen 10 und 12 Uhr das alljährliche Schafscheren statt.

Schafe werden meist zwei Mal im Jahr geschoren - im Frühling, wenn die Weidesaison beginnt und im Herbst, bevor die Tiere in den Stall kommen. Am Samstag, den 14. Mai 2022 findet am Landgut Wien Cobenzl zwischen 10 und 12 Uhr das alljährliche Schafscheren statt.

Die Vorführung ist gratis; Eintritt ins Landgut ist erforderlich.

Schul- und Kindergartenprogramme am Bauernhof

Ob für Kindergartengruppen, Horte oder Schulklassen: der Kinderbauernhof der Stadt Wien bietet für jede Altersgruppe lehrreiche und spannende Angebote zu den Themen Bio-Landwirtschaft, Nachhaltigkeit und Ernährung. Alle Details zu diesen und vielen weiteren Angeboten sind auf www.landgutcobenzl.at zu finden. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt, eine rechtzeitige Buchung wird empfohlen.

Happy Birthday!

Das ganze Jahr über beliebt sind die organisierten Geburtstagspartys, die für Kinder ab vier Jahren angeboten werden. Zur Auswahl stehen verschiedene Themen, von der Piratenparty, Schatzsuche bis hin zur „Bäcker-Party“.

Alle Infos zu Preisen und Terminen sind auf www.landgutcobenzl.at sowie telefonisch unter 01/32 89 404-20 zu erfahren.

Tipp: Für EULE-Umweltprofis gilt ein ermäßigter Preis!

Landgut Wien Cobenzl

Am Cobenzl 96a, 1190 Wien

Öffentliche Anfahrt: Bus 38A ab U4 Heiligenstadt; Haltestelle Cobenzl Parkplatz

Öffnungszeiten:

täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landgut Wien Cobenzl

Elvina Machleidt

Telefon: 01/32 89 404-30

Mobil: 0650 503 18 10

E-Mail: elvina.machleidt @ landgutcobenzl.at

www.landgutcobenzl.at