Lehner: SVS bietet soziale Sicherheit mit solider Gebarungsentwicklung in turbulenten Zeiten

Wien (OTS) - Wien, 15. Mai 2022 – „Die SVS hat eine konstant solide Gebarungsentwicklung und bietet damit verlässlich soziale Sicherheit für die Selbständigen in turbulenten Zeiten. Die aktuelle Vorschau für 2022 sieht für die Sparte Krankenversicherung einen Verlust von 37,3 Millionen Euro vor, für 2023 wird ein Plus von 18,6 Millionen Euro erwartet“, erklärt SVS-Obmann Peter Lehner und ergänzt: „Corona-Krise, Ukraine-Krieg und Energiewende fordern unsere Wirtschaft. Die SVS steht als verlässlicher Partner ihren Versicherten zur Seite.“

Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet die SVS in der Krankenversicherung mit einem voraussichtlichen Bilanzgewinn von 98,6 Mio. Euro, für 2022 wird ein Minus mit 37,3 Millionen Euro erwartet, die Prognose für 2023 sieht aktuell ein Plus von 18,6 Millionen Euro vor, für 2024 eines von 33,6 Millionen Euro, für 2025 ein positives Ergebnis mit 32,6 Millionen Euro und für 2026 ein Plus von 28,3 Millionen Euro. „Die größten Ausgabenpositionen im Jahr 2022 ist die Spitalsfinanzierung mit 615 Millionen Euro. 577,5 Millionen Euro wird für „Ärztliche Hilfe“ ausgegeben und mit 426 Millionen Euro werden die Heilmittel für die Versicherten finanziert“, führt Lehner weiter aus.

Der hohe voraussichtliche Gewinn für 2021 ist ein Einmal-Effekt. Die Überweisungen an den Krankenanstaltenfonds steigen von 2021 auf 2022 von 532 Millionen Euro auf 615 Millionen Euro. 2022 investiert die SVS in eine Vielzahl an Präventionsmaßnahmen. „Die Präventionsaktion ‚Geimpft Gesünder‘ wurde in den ersten Wochen der Laufzeit bereits von über 20.000 Versicherten beantragt. Diese Initiative stärkt den Vorsorgegedanken und ergänzt das Vorsorgeangebot mit dem „Gesundheitshunderter“, dem „Sicherheitshunderter“ und den vielen unterschiedlichen Bewegungs-, Sport und Ernährungs-Camps“, erläutert Dr. Hans Aubauer, Generaldirektor der SVS.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialversicherung der Selbständigen

SVS Newsroom

050 808 90394

newsroom @ svs.at

https://www.svs.at