Stephan Zinner, Anne Schäfer, Erwin Steinhauer, Susi Stach und Fritz Karl drehen „Himmel, Herrgott, Sakrament“

Franz Xaver Bogner inszeniert sechsteilige ORF/BR-Serie

Wien (OTS) - „Himmel, Herrgott, Sakrament“ heißt es seit Montag, dem 9. Mai 2022, in München und Umgebung, wo unter der Regie von Franz Xaver Bogner die Dreharbeiten zur gleichnamigen ORF/BR-Koproduktion über die Bühne gehen. In der Hauptrolle der sechsteiligen komödiantischen TV-Serie steht Stephan Zinner vor der Kamera, der nach glücklichen Jahren als Pfarrer auf dem Land in einer Münchner Problemgemeinde Kirchenaustritten und unbeliebten Gottesdiensten mit nicht ganz so konventionellen Methoden ein Ende bereiten möchte. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch von Pfarrer Rainer Maria Schießler, der in München die katholische Pfarrgemeinde St. Maximilian leitet, fest in seinem Glauben steht, aber auch offen Kritik an der katholischen Kirche übt. Neben Stephan Zinner sind in weiteren Rollen u. a. auch Anne Schäfer, Erwin Steinhauer, Susi Stach, Sabrina Amali, Christian Lerch, Fritz Karl und Emilia Braumandl zu sehen. Regisseur Franz Xaver Bogner zeichnet gemeinsam mit Marcus Pfeiffer und Stefan Betz für das Drehbuch nach dem gleichnamigen Sachbuch von Rainer Maria Schießler verantwortlich. Gedreht werden die sechs 45-minütigen Folgen voraussichtlich bis Ende Juli. Zu sehen sein soll „Himmel, Herrgott, Sakrament“ voraussichtlich 2023 in ORF 2.

Mehr zum Inhalt

Nach glücklichen Jahren als Pfarrer auf dem Land übernimmt Hans Reiser (Stephan Zinner) eine Problemgemeinde in München: In seiner neuen Kirche herrscht gähnende Leere, Kirchenaustritte sind an der Tagesordnung. Doch Reiser will das ändern und mit seiner weltoffenen, den Menschen zugewandten Art seine Gemeinde wieder mit Leben füllen. Temperamentvoll und fähig, die Menschen zu begeistern, setzt er dabei auf unkonventionelle Methoden. Schnell schließt Pfarrer Reiser Bekanntschaft mit der alleinerziehenden, in Trennung lebenden jungen Mutter Lisa Kirchberger (Anne Schäfer), die mit Kirche eigentlich wenig am Hut hat.

Pfarrer Reiser verzeichnet in seiner Gemeinde alsbald erste Erfolge. Dem Kardinal (Erwin Steinhauer), der gemeinsam mit ihm das Vertrauen der Menschen in die Kirche wieder zurückgewinnen möchte, geht der Reformeifer seines Schützlings aber immer wieder eindeutig zu weit. Obgleich Pfarrer Reiser selbst manchmal an seinem Weg und sogar an seinem Glauben zweifelt, so leicht lässt er sich nicht unterkriegen …

„Himmel, Herrgott, Sakrament“ ist eine Produktion von maze pictures in Koproduktion mit BR und ORF, gefördert von FFF Bayern.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at