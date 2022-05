TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Sonntag, 15. Mai 2022, von Wolfgang Sablatnig: "Autosuggestion und Wirklichkeit"

Karl Nehammer fuhr mit 100 Prozent Zustimmung vom Parteitag nach Hause. Ein Blick auf die Vorgänger zeigt, wie schnell die Partei die Liebe auch entziehen kann.

Wien, Innsbruck (OTS) - Die ÖVP und Karl Nehammer haben sich in Graz geholt, was sie brauchen. Ein einmaliges Resultat für den Chef – an 100 Prozent Zustimmung bei einem Parteitag können sich selbst langjährige Beobachter nicht erinnern. Ein starkes Wir-Gefühl. Und die kollektive Selbstvergewisserung, dass die Mitbewerber alle böse sind.

Zu dieser Autosuggestion gehört Nehammers mantraartige Betonung der christlich-sozialen Prinzipien Subsidiarität, Personalität und Solidarität. Gefüllt werden diese Grundsätze in den Krisen dieser Tage vor allem mit viel Geld und staatlicher Regulierung – oder der Androhung derselben. Hier kommt auf die ÖVP noch interner Diskussionsbedarf zu. Zu diesem Einschwören gehört auch Nehammers demonstrative Abgrenzung von „den Linken“ und „den Sozialisten“. Nehammers Mission ist es, das Kanzleramt für die ÖVP zu verteidigen. Auf dem Weg dorthin war der Parteitag gestern dennoch bestenfalls ein Etappenerfolg. Die Wirklichkeit ist eine andere: In den Umfragen bleibt die ÖVP derzeit stabil hinter der SPÖ. Zum Glück der Türkisen und ihres Obmanns hat aber – zumindest im Moment – auch der grüne Koalitionspartner gar kein Interesse, die Regierung platzen lassen.

Ob Nehammers Mission erfolgreich ist, hängt davon ab, ob die ÖVP das Vertrauen der Menschen wiedergewinnen kann. Es wird davon abhängen, welche Antworten die Koalition auf Inflation, Energiekrise, Klimaaschutz und Ukraine-

Krieg noch gibt.

Vor allem darf Nehammer eines nie vergessen: Im Moment der schwarzen und türkisen Not hat die ÖVP noch alle ihre Obmänner mit guten Ergebnissen gewählt. Sie ist aber auch schnell dabei, ihnen diese Liebe wieder zu entziehen.

