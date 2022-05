Karl Nehammer erhielt 100 Prozent Zustimmung

Der Wiener ÖAAB gratuliert dem Bundeskanzler zur Wahl zum VP-Parteivorsitzenden eindrucksvoll durchsetzen konnte

Wien (OTS) - Mehr als nur Geschlossenheit demonstrierte

die Österreichische Volkspartei bei ihrem außerordentlichen Parteitag am Samstag in Graz. Bundeskanzler Karl Nehammer wurde von allen 524 Stimmberechtigten, also mit 100 Prozent, zum neuen Parteiobmann gewählt. Der Wiener ÖAAB gratuliert seinem ÖAAB-Obmann zu diesem überwältigenden Wahlergebnis.

