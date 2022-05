Bauernbund gratuliert Nehammer zur eindrucksvollen Wahl als Parteiobmann

Strasser: 100% sind Ausdruck größten Zusammenhalts und bestätigen die Arbeit des Bundeskanzlers klar

Graz (OTS) - Beim 40. außerordentlichen Bundesparteitag in Graz wurde Bundeskanzler Karl Nehammer mit 100 Prozent zum Parteiobmann der Volkspartei gewählt. Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser sieht in diesem Ergebnis einen großen Vertrauensbeweis: „Wir gratulieren Karl Nehammer zu dem starken Ergebnis. Es ist Ausdruck größten Zusammenhalts innerhalb der Partei. Gerade jetzt braucht Österreich eine starke Volkspartei. Das eindrucksvolle Wahlergebnis für unseren Bundesparteiobmann Karl Nehammer bestätigen seine Arbeit und sein umfangreiches Programm.“ Für Strasser ist klar, Karl Nehammer wird Österreich in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Der Bundeskanzler kennt die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern sowie der Menschen im ländlichen Raum. Das bestätigen die Ansagen Nehammers beim heutigen Bundesparteitag: Lebensmittelversorgungssicherheit sei jetzt oberstes Gebot. Nehammer sicherte den Bauernfamilien klar Unterstützung zu.

„Unter dem Motto ‚Beständige Werte, neue Wege’ wird der Österreichische Bauernbund als Teil der Volkspartei alles geben, um die Herausforderungen am Land in dieser schwierigen Zeit zu meistern“, ist Strasser überzeugt. Der Bauernbund steht mit seiner vollen Kraft hinter dem Bundeskanzler.

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Neuhauser, BA

Pressesprecherin & Leitung Kommunikation Tel.: +43 664 1443109 l.neuhauser @ bauernbund.at