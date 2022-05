ÖVP Frauen gratulieren Bundesparteiobmann Karl Nehammer

Bogner-Strauß: Hervorragendes Ergebnis und Bestätigung für die Geschlossenheit der Volkspartei um konsequent den erfolgreichen Weg weiterzugehen

Graz (OTS) - "Ich gratuliere unserem Bundesparteiobmann Karl Nehammer zu diesem hervorragenden Ergebnis sehr herzlich", so ÖVP Frauen-Chefin Juliane Bogner-Strauß anlässlich des heutigen Bundesparteitages der Volkspartei in Graz.

„Gemeinsam mit seinem Regierungsteam steht Karl Nehammer für Verlässlichkeit und Stabilität in außerordentlichen Zeiten. Das heutige Ergebnis ist eine Bestätigung der bisherigen Arbeit und zeigt, dass die Volkspartei auch in Zukunft geschlossen und gemeinsam für die Menschen in Österreich arbeiten wird. Aus Sicht der ÖVP Frauen freuen wir uns besonders auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit dem Bundesparteiobmann, um weiterhin frauenpolitische Themen in Umsetzung zu bringen“, bekräftigt Bogner-Strauß.

„Mit diesen 100% gehen Karl Nehammer und sein Team gestärkt in die kommenden Monate, gemeinsam wird die Volkspartei den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen. Die ÖVP Frauen unterstützen den heute gewählten Parteiobmann auf diesem Weg“, so Bogner-Strauß abschließend.

